TARS Protocol is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform designed to empower projects with cutting-edge artificial intelligence solutions and one-stop BaaS (Blockchain-as-a-Service). TARS aims to bridge the gap between AI and Web3 worlds by providing a unified platform for AI-powered tools and services, enabling organizations and individuals to effortlessly transition from Web2 to Web3.

ReitingasNo.570

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,34%

Cirkuliuojantis kiekis892.189.753,9

Maksimali pasiūla999.999.988

Bendra pasiūla892.189.753,9

Cirkuliacijos norma0.8921%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.49410794501545524,2024-12-13

Mažiausia kaina0.02315821757289225,2025-04-17

Vieša blokų grandinėSOL

Loading...