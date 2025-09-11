myDid (SYL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002084. Per pastarąsias 24 valandas SYL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002053 iki aukščiausios $ 0.0002087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYL kaina yra $ 0.01341343, o žemiausia – $ 0.0000911684627821.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYL per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
myDid (SYL) rinkos informacija
Dabartinė myDid rinkos kapitalizacija yra $ 1.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 132.41K. SYL apyvartoje yra 7.73B vienetų, o bendras kiekis siekia 9819130576. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.08M
myDid (SYL) kainos istorija USD
Stebėkite myDid kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000083
-0.04%
30 dienų
$ +0.0000009
+0.43%
60 dienų
$ -0.0000341
-14.07%
90 dienų
$ +0.0000262
+14.37%
myDid kainos pokytis šiandien
Šiandien SYL užfiksuotas $ -0.000000083 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
myDid 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000009 (+0.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
myDid 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYL rodiklis pasikeitė $ -0.0000341 (-14.07% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
myDid 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000262 (+14.37%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir myDid (SYL) pokyčius?
The myDid application is specifically designed for creating and managing decentralized digital identities. The "Community Studio" of myDid enhances this offering by allowing the management of communities, as well as the creation and distribution of badges, thereby facilitating the recognition of skills and individual contributions. Together, these tools constitute a complete ecosystem for digital identity management.
myDid kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos myDid (SYL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų myDid (SYL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes myDid prognozes.
Supratimas apie myDid (SYL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
