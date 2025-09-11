Daugiau apie SWINGBY

SWINGBY Kainos informacija

SWINGBY Baltoji knyga

SWINGBY Oficiali svetainė

SWINGBY Tokenomika

SWINGBY Kainų prognozė

SWINGBY Istorija

SWINGBY pirkimo vadovas

SWINGBYvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SWINGBY Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Swingby logotipas

Swingby kaina(SWINGBY)

1 SWINGBY į USD – tiesioginė kaina:

$0.0008261
$0.0008261$0.0008261
+8.12%1D
USD
Swingby (SWINGBY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:46:43(UTC+8)

Swingby (SWINGBY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000747
$ 0.000747$ 0.000747
24 val. žemiausia
$ 0.00084885
$ 0.00084885$ 0.00084885
24 val. aukščiausia

$ 0.000747
$ 0.000747$ 0.000747

$ 0.00084885
$ 0.00084885$ 0.00084885

$ 1.13198303
$ 1.13198303$ 1.13198303

$ 0.000070124516478627
$ 0.000070124516478627$ 0.000070124516478627

+0.43%

+8.12%

+8.90%

+8.90%

Swingby (SWINGBY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0008273. Per pastarąsias 24 valandas SWINGBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000747 iki aukščiausios $ 0.00084885 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWINGBY kaina yra $ 1.13198303, o žemiausia – $ 0.000070124516478627.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWINGBY per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +8.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Swingby (SWINGBY) rinkos informacija

No.2338

$ 736.12K
$ 736.12K$ 736.12K

$ 13.80K
$ 13.80K$ 13.80K

$ 765.25K
$ 765.25K$ 765.25K

889.79M
889.79M 889.79M

925,000,000
925,000,000 925,000,000

889,788,091.4323165
889,788,091.4323165 889,788,091.4323165

96.19%

ETH

Dabartinė Swingby rinkos kapitalizacija yra $ 736.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.80K. SWINGBY apyvartoje yra 889.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 889788091.4323165. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 765.25K

Swingby (SWINGBY) kainos istorija USD

Stebėkite Swingby kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000620415+8.12%
30 dienų$ -0.0000285-3.34%
60 dienų$ -0.00004308-4.95%
90 dienų$ +0.0007273+727.30%
Swingby kainos pokytis šiandien

Šiandien SWINGBY užfiksuotas $ +0.0000620415 (+8.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Swingby 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000285 (-3.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Swingby 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWINGBY rodiklis pasikeitė $ -0.00004308 (-4.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Swingby 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007273 (+727.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Swingby (SWINGBY) pokyčius?

Peržiūrėkite Swingby kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Swingby (SWINGBY)

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Swingby galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Swingby investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SWINGBYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Swingby mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Swingby, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Swingby kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Swingby (SWINGBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swingby (SWINGBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swingby prognozes.

Peržiūrėkite Swingby kainos prognozę dabar!

Swingby (SWINGBY) Tokenomika

Supratimas apie Swingby (SWINGBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWINGBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Swingby (SWINGBY)

Ieškote, kaip nusipirkti Swingby? Viskas paprasta ir patogu! Swingby lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SWINGBY į vietos valiutas

1 Swingby(SWINGBY) į VND
21.7703995
1 Swingby(SWINGBY) į AUD
A$0.001249223
1 Swingby(SWINGBY) į GBP
0.000603929
1 Swingby(SWINGBY) į EUR
0.000703205
1 Swingby(SWINGBY) į USD
$0.0008273
1 Swingby(SWINGBY) į MYR
RM0.003491206
1 Swingby(SWINGBY) į TRY
0.034150944
1 Swingby(SWINGBY) į JPY
¥0.1216131
1 Swingby(SWINGBY) į ARS
ARS$1.17848885
1 Swingby(SWINGBY) į RUB
0.069898577
1 Swingby(SWINGBY) į INR
0.073034044
1 Swingby(SWINGBY) į IDR
Rp13.562292912
1 Swingby(SWINGBY) į KRW
1.152222075
1 Swingby(SWINGBY) į PHP
0.047371198
1 Swingby(SWINGBY) į EGP
￡E.0.039842768
1 Swingby(SWINGBY) į BRL
R$0.00446742
1 Swingby(SWINGBY) į CAD
C$0.001141674
1 Swingby(SWINGBY) į BDT
0.10076514
1 Swingby(SWINGBY) į NGN
1.247808317
1 Swingby(SWINGBY) į COP
$3.244306588
1 Swingby(SWINGBY) į ZAR
R.0.014486023
1 Swingby(SWINGBY) į UAH
0.034150944
1 Swingby(SWINGBY) į VES
Bs0.1290588
1 Swingby(SWINGBY) į CLP
$0.7950353
1 Swingby(SWINGBY) į PKR
Rs0.234961473
1 Swingby(SWINGBY) į KZT
0.445980884
1 Swingby(SWINGBY) į THB
฿0.02630814
1 Swingby(SWINGBY) į TWD
NT$0.025116828
1 Swingby(SWINGBY) į AED
د.إ0.003036191
1 Swingby(SWINGBY) į CHF
Fr0.000653567
1 Swingby(SWINGBY) į HKD
HK$0.006436394
1 Swingby(SWINGBY) į AMD
֏0.316119603
1 Swingby(SWINGBY) į MAD
.د.م0.007470519
1 Swingby(SWINGBY) į MXN
$0.015396053
1 Swingby(SWINGBY) į SAR
ريال0.003102375
1 Swingby(SWINGBY) į PLN
0.003011372
1 Swingby(SWINGBY) į RON
лв0.003582209
1 Swingby(SWINGBY) į SEK
kr0.007743528
1 Swingby(SWINGBY) į BGN
лв0.001381591
1 Swingby(SWINGBY) į HUF
Ft0.278270628
1 Swingby(SWINGBY) į CZK
0.017265751
1 Swingby(SWINGBY) į KWD
د.ك0.0002523265
1 Swingby(SWINGBY) į ILS
0.002746636
1 Swingby(SWINGBY) į AOA
Kz0.754141861
1 Swingby(SWINGBY) į BHD
.د.ب0.0003118921
1 Swingby(SWINGBY) į BMD
$0.0008273
1 Swingby(SWINGBY) į DKK
kr0.005278174
1 Swingby(SWINGBY) į HNL
L0.021683533
1 Swingby(SWINGBY) į MUR
0.037691788
1 Swingby(SWINGBY) į NAD
$0.014543934
1 Swingby(SWINGBY) į NOK
kr0.008223362
1 Swingby(SWINGBY) į NZD
$0.001389864
1 Swingby(SWINGBY) į PAB
B/.0.0008273
1 Swingby(SWINGBY) į PGK
K0.003507752
1 Swingby(SWINGBY) į QAR
ر.ق0.003011372
1 Swingby(SWINGBY) į RSD
дин.0.082887187

Swingby išteklius

Išsamesnei Swingby analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Swingby svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Swingby

Kiek Swingby(SWINGBY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWINGBY kaina USD valiuta yra 0.0008273USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWINGBY į USD kaina?
Dabartinė SWINGBY kaina USD valiuta yra $ 0.0008273. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Swingby rinkos kapitalizacija?
SWINGBY rinkos kapitalizacija yra $ 736.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWINGBY apyvartoje?
SWINGBY apyvartoje yra 889.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWINGBY kaina?
SWINGBY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.13198303USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWINGBY kaina?
SWINGBY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000070124516478627USD.
Kokia yra SWINGBY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWINGBY yra $ 13.80KUSD.
Ar SWINGBY kaina šiais metais kils?
SWINGBY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWINGBY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:46:43(UTC+8)

Swingby (SWINGBY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SWINGBY-į-USD skaičiuoklė

Suma

SWINGBY
SWINGBY
USD
USD

1 SWINGBY = 0.0008273 USD

Prekiauti SWINGBY

SWINGBYUSDT
$0.0008261
$0.0008261$0.0008261
+8.12%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis