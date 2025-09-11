Swingby (SWINGBY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0008273. Per pastarąsias 24 valandas SWINGBY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000747 iki aukščiausios $ 0.00084885 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWINGBY kaina yra $ 1.13198303, o žemiausia – $ 0.000070124516478627.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWINGBY per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +8.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Swingby (SWINGBY) rinkos informacija
Dabartinė Swingby rinkos kapitalizacija yra $ 736.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 13.80K. SWINGBY apyvartoje yra 889.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 889788091.4323165. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 765.25K
Swingby (SWINGBY) kainos istorija USD
Stebėkite Swingby kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000620415
+8.12%
30 dienų
$ -0.0000285
-3.34%
60 dienų
$ -0.00004308
-4.95%
90 dienų
$ +0.0007273
+727.30%
Swingby kainos pokytis šiandien
Šiandien SWINGBY užfiksuotas $ +0.0000620415 (+8.12%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Swingby 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000285 (-3.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Swingby 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWINGBY rodiklis pasikeitė $ -0.00004308 (-4.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Swingby 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0007273 (+727.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.
Swingby galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Swingby investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Swingby, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Swingby kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Swingby (SWINGBY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swingby (SWINGBY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swingby prognozes.
Supratimas apie Swingby (SWINGBY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWINGBYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Swingby (SWINGBY)
Ieškote, kaip nusipirkti Swingby? Viskas paprasta ir patogu! Swingby lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.