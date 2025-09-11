SwftCoin (SWFTC) realiojo laiko kaina yra $ 0.009087. Per pastarąsias 24 valandas SWFTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008733 iki aukščiausios $ 0.009175 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWFTC kaina yra $ 0.09186150133609772, o žemiausia – $ 0.000468563453269.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWFTC per pastarąją valandą pasikeitė +1.30%, per 24 valandas – +2.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SwftCoin (SWFTC) rinkos informacija
Dabartinė SwftCoin rinkos kapitalizacija yra $ 90.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.34K. SWFTC apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 90.87M
SwftCoin (SWFTC) kainos istorija USD
Stebėkite SwftCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00021124
+2.38%
30 dienų
$ -0.001485
-14.05%
60 dienų
$ -0.0025
-21.58%
90 dienų
$ -0.003196
-26.02%
SwftCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien SWFTC užfiksuotas $ +0.00021124 (+2.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SwftCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001485 (-14.05%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SwftCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWFTC rodiklis pasikeitė $ -0.0025 (-21.58% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SwftCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003196 (-26.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SwftCoin (SWFTC) pokyčius?
$SWFTC: Powering SWFT Blockchain and AI Services (SWFTGPT)
SwftCoin ($SWFTC) is the native utility token driving SWFT Blockchain's AI-powered ecosystem, SWFTGPT, and the first ever AI token featured on Coinbase. SWFTGPT is also the first domain-specific LLM for crypto.
SwftCoin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SwftCoin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SwftCoin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SwftCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SwftCoin (SWFTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SwftCoin (SWFTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SwftCoin prognozes.
Supratimas apie SwftCoin (SWFTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWFTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SwftCoin (SWFTC)
Ieškote, kaip nusipirkti SwftCoin? Viskas paprasta ir patogu! SwftCoin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
