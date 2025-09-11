StrikeX (STRX) realiojo laiko kaina yra $ 0.03575. Per pastarąsias 24 valandas STRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03329 iki aukščiausios $ 0.0363 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRX kaina yra $ 0.20890681411348228, o žemiausia – $ 0.00110327.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRX per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
StrikeX (STRX) rinkos informacija
Dabartinė StrikeX rinkos kapitalizacija yra $ 31.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 63.98. STRX apyvartoje yra 872.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 880456959.285762. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 35.75M
StrikeX (STRX) kainos istorija USD
Stebėkite StrikeX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000286
+0.08%
30 dienų
$ -0.00942
-20.86%
60 dienų
$ -0.02296
-39.11%
90 dienų
$ +0.01318
+58.39%
StrikeX kainos pokytis šiandien
Šiandien STRX užfiksuotas $ +0.0000286 (+0.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
StrikeX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00942 (-20.86%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
StrikeX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRX rodiklis pasikeitė $ -0.02296 (-39.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
StrikeX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01318 (+58.39%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StrikeX (STRX) pokyčius?
We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.
StrikeX kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti StrikeX (STRX)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.