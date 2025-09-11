Streamflow (STREAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.05201. Per pastarąsias 24 valandas STREAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0518 iki aukščiausios $ 0.05223 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STREAM kaina yra $ 0.3127763606523286, o žemiausia – $ 0.017016157885463627.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STREAM per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Streamflow (STREAM) rinkos informacija
No.1304
$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M
$ 64.04K
$ 64.04K$ 64.04K
$ 52.01M
$ 52.01M$ 52.01M
135.13M
135.13M 135.13M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
13.51%
SOL
Dabartinė Streamflow rinkos kapitalizacija yra $ 7.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 64.04K. STREAM apyvartoje yra 135.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.01M
Streamflow (STREAM) kainos istorija USD
Stebėkite Streamflow kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000883
+0.17%
30 dienų
$ +0.0029
+5.90%
60 dienų
$ -0.00155
-2.90%
90 dienų
$ -0.06881
-56.96%
Streamflow kainos pokytis šiandien
Šiandien STREAM užfiksuotas $ +0.0000883 (+0.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Streamflow 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0029 (+5.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Streamflow 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STREAM rodiklis pasikeitė $ -0.00155 (-2.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Streamflow 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.06881 (-56.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Streamflow (STREAM) pokyčius?
Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon).
Streamflow galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Streamflow investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Streamflow, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Streamflow kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Streamflow (STREAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Streamflow (STREAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Streamflow prognozes.
Supratimas apie Streamflow (STREAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STREAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Streamflow (STREAM)
Ieškote, kaip nusipirkti Streamflow? Viskas paprasta ir patogu! Streamflow lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.