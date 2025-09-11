Daugiau apie STRAWBERRYAI

Strawberry AI logotipas

Strawberry AI kaina(STRAWBERRYAI)

1 STRAWBERRYAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.06701
$0.06701$0.06701
+4.93%1D
USD
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:33:18(UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05506
$ 0.05506$ 0.05506
24 val. žemiausia
$ 0.06701
$ 0.06701$ 0.06701
24 val. aukščiausia

$ 0.05506
$ 0.05506$ 0.05506

$ 0.06701
$ 0.06701$ 0.06701

$ 0.545890504382729
$ 0.545890504382729$ 0.545890504382729

$ 0.000053408383833725
$ 0.000053408383833725$ 0.000053408383833725

0.00%

+4.93%

-0.86%

-0.86%

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.06701. Per pastarąsias 24 valandas STRAWBERRYAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05506 iki aukščiausios $ 0.06701 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRAWBERRYAI kaina yra $ 0.545890504382729, o žemiausia – $ 0.000053408383833725.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRAWBERRYAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.93%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) rinkos informacija

No.1333

$ 6.70M
$ 6.70M$ 6.70M

$ 10.41K
$ 10.41K$ 10.41K

$ 6.70M
$ 6.70M$ 6.70M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Dabartinė Strawberry AI rinkos kapitalizacija yra $ 6.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.41K. STRAWBERRYAI apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.70M

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kainos istorija USD

Stebėkite Strawberry AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0031484+4.93%
30 dienų$ -0.06304-48.48%
60 dienų$ +0.02606+63.63%
90 dienų$ +0.02465+58.19%
Strawberry AI kainos pokytis šiandien

Šiandien STRAWBERRYAI užfiksuotas $ +0.0031484 (+4.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Strawberry AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.06304 (-48.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Strawberry AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRAWBERRYAI rodiklis pasikeitė $ +0.02606 (+63.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Strawberry AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02465 (+58.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Strawberry AI (STRAWBERRYAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Strawberry AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)

Strawberry AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Strawberry AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STRAWBERRYAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Strawberry AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Strawberry AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Strawberry AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Strawberry AI (STRAWBERRYAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Strawberry AI (STRAWBERRYAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Strawberry AI prognozes.

Peržiūrėkite Strawberry AI kainos prognozę dabar!

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Tokenomika

Supratimas apie Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRAWBERRYAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Strawberry AI? Viskas paprasta ir patogu! Strawberry AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STRAWBERRYAI į vietos valiutas

1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į VND
1,763.36815
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į AUD
A$0.1011851
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į GBP
0.0489173
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į EUR
0.0569585
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į USD
$0.06701
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į MYR
RM0.2827822
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į TRY
2.7661728
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į JPY
¥9.85047
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į ARS
ARS$95.455745
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į RUB
5.6616749
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į INR
5.9122923
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į IDR
Rp1,098.5244144
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į KRW
93.1988482
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į PHP
3.8336421
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į EGP
￡E.3.2258614
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į BRL
R$0.361854
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į CAD
C$0.0924738
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į BDT
8.161818
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į NGN
101.0705129
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į COP
$262.7837356
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į ZAR
R.1.1720049
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į UAH
2.7661728
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į VES
Bs10.45356
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į CLP
$64.39661
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į PKR
Rs19.0315101
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į KZT
36.1237508
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į THB
฿2.1295778
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į TWD
NT$2.0350937
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į AED
د.إ0.2459267
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į CHF
Fr0.0529379
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į HKD
HK$0.5213378
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į AMD
֏25.6051911
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į MAD
.د.م0.6051003
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į MXN
$1.246386
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į SAR
ريال0.2512875
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į PLN
0.2439164
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į RON
лв0.2908234
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į SEK
kr0.6265435
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į BGN
лв0.1119067
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į HUF
Ft22.5240713
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į CZK
1.3978286
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į KWD
د.ك0.02043805
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į ILS
0.2231433
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į AOA
Kz61.3081191
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į BHD
.د.ب0.02526277
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į BMD
$0.06701
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į DKK
kr0.4275238
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į HNL
L1.7563321
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į MUR
3.0529756
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į NAD
$1.1780358
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į NOK
kr0.6654093
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į NZD
$0.1125768
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į PAB
B/.0.06701
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į PGK
K0.2841224
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į QAR
ر.ق0.2439164
1 Strawberry AI(STRAWBERRYAI) į RSD
дин.6.7110515

Strawberry AI išteklius

Išsamesnei Strawberry AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Strawberry AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Strawberry AI

Kiek Strawberry AI(STRAWBERRYAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STRAWBERRYAI kaina USD valiuta yra 0.06701USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STRAWBERRYAI į USD kaina?
Dabartinė STRAWBERRYAI kaina USD valiuta yra $ 0.06701. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Strawberry AI rinkos kapitalizacija?
STRAWBERRYAI rinkos kapitalizacija yra $ 6.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STRAWBERRYAI apyvartoje?
STRAWBERRYAI apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STRAWBERRYAI kaina?
STRAWBERRYAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.545890504382729USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STRAWBERRYAI kaina?
STRAWBERRYAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000053408383833725USD.
Kokia yra STRAWBERRYAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STRAWBERRYAI yra $ 10.41KUSD.
Ar STRAWBERRYAI kaina šiais metais kils?
STRAWBERRYAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STRAWBERRYAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:33:18(UTC+8)

Strawberry AI (STRAWBERRYAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys.

