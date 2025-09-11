Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.05506
24 val. žemiausia
$ 0.06701
24 val. aukščiausia
$ 0.05506
$ 0.06701
$ 0.545890504382729
$ 0.000053408383833725
0.00%
+4.93%
-0.86%
-0.86%
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.06701. Per pastarąsias 24 valandas STRAWBERRYAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05506 iki aukščiausios $ 0.06701 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRAWBERRYAI kaina yra $ 0.545890504382729, o žemiausia – $ 0.000053408383833725.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRAWBERRYAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +4.93%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) rinkos informacija
No.1333
$ 6.70M
$ 10.41K
$ 6.70M
100.00M
100,000,000
100,000,000
100.00%
ETH
Dabartinė Strawberry AI rinkos kapitalizacija yra $ 6.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.41K. STRAWBERRYAI apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.70M
Strawberry AI (STRAWBERRYAI) kainos istorija USD
Stebėkite Strawberry AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0031484
+4.93%
30 dienų
$ -0.06304
-48.48%
60 dienų
$ +0.02606
+63.63%
90 dienų
$ +0.02465
+58.19%
Strawberry AI kainos pokytis šiandien
Šiandien STRAWBERRYAI užfiksuotas $ +0.0031484 (+4.93%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Strawberry AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.06304 (-48.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Strawberry AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRAWBERRYAI rodiklis pasikeitė $ +0.02606 (+63.63% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Strawberry AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.02465 (+58.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Strawberry AI (STRAWBERRYAI) pokyčius?
Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI)
Strawberry AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Strawberry AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Strawberry AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Strawberry AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Strawberry AI (STRAWBERRYAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Strawberry AI (STRAWBERRYAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Strawberry AI prognozes.
Supratimas apie Strawberry AI (STRAWBERRYAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRAWBERRYAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Strawberry AI (STRAWBERRYAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Strawberry AI? Viskas paprasta ir patogu! Strawberry AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.