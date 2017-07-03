STORJ

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

VardasSTORJ

ReitingasNo.372

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.90%

Cirkuliuojantis kiekis418,973,378.63491154

Maksimali pasiūla0

Bendra pasiūla424,999,998.00000113

Cirkuliacijos norma%

Išleidimo data2017-07-03 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.4097 USDT

Visų laikų rekordas3.90788278,2021-03-28

Mažiausia kaina0.0483529328365,2020-03-13

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

