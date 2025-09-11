Lido Staked ETH (STETH) realiojo laiko kaina yra $ 4,424.63. Per pastarąsias 24 valandas STETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,300.66 iki aukščiausios $ 4,436.28 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STETH kaina yra $ 4,982.427225819274, o žemiausia – $ 551.78459296.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Lido Staked ETH (STETH) rinkos informacija
Dabartinė Lido Staked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 38.21B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.94K. STETH apyvartoje yra 8.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 8636152.87042317. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.21B
Lido Staked ETH (STETH) kainos istorija USD
Stebėkite Lido Staked ETH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +20.2601
+0.46%
30 dienų
$ +284.74
+6.87%
60 dienų
$ +1,486.7
+50.60%
90 dienų
$ +1,933.02
+77.58%
Lido Staked ETH kainos pokytis šiandien
Šiandien STETH užfiksuotas $ +20.2601 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Lido Staked ETH 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +284.74 (+6.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Lido Staked ETH 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STETH rodiklis pasikeitė $ +1,486.7 (+50.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Lido Staked ETH 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1,933.02 (+77.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lido Staked ETH (STETH) pokyčius?
Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.
Lido Staked ETH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lido Staked ETH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti STETHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lido Staked ETH mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lido Staked ETH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Lido Staked ETH kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Lido Staked ETH (STETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lido Staked ETH (STETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lido Staked ETH prognozes.
Supratimas apie Lido Staked ETH (STETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Lido Staked ETH (STETH)
Ieškote, kaip nusipirkti Lido Staked ETH? Viskas paprasta ir patogu! Lido Staked ETH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
