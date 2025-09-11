Daugiau apie STETH

Lido Staked ETH kaina(STETH)

$4,424.63
+0.46%1D
Lido Staked ETH (STETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:23(UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,300.66
24 val. žemiausia
$ 4,436.28
24 val. aukščiausia

$ 4,300.66
$ 4,436.28
$ 4,982.427225819274
$ 551.78459296
+0.20%

+0.46%

+1.43%

+1.43%

Lido Staked ETH (STETH) realiojo laiko kaina yra $ 4,424.63. Per pastarąsias 24 valandas STETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,300.66 iki aukščiausios $ 4,436.28 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STETH kaina yra $ 4,982.427225819274, o žemiausia – $ 551.78459296.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Lido Staked ETH (STETH) rinkos informacija

No.9302

$ 38.21B
$ 60.94K
$ 38.21B
8.64M
8,636,152.87042317
ETH

Dabartinė Lido Staked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 38.21B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.94K. STETH apyvartoje yra 8.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 8636152.87042317. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 38.21B

Lido Staked ETH (STETH) kainos istorija USD

Stebėkite Lido Staked ETH kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +20.2601+0.46%
30 dienų$ +284.74+6.87%
60 dienų$ +1,486.7+50.60%
90 dienų$ +1,933.02+77.58%
Lido Staked ETH kainos pokytis šiandien

Šiandien STETH užfiksuotas $ +20.2601 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Lido Staked ETH 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +284.74 (+6.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Lido Staked ETH 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STETH rodiklis pasikeitė $ +1,486.7 (+50.60% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Lido Staked ETH 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1,933.02 (+77.58%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Lido Staked ETH (STETH) pokyčius?

Peržiūrėkite Lido Staked ETH kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Lido Staked ETH (STETH)

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

Lido Staked ETH galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Lido Staked ETH investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti STETHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Lido Staked ETH mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Lido Staked ETH, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Lido Staked ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Lido Staked ETH (STETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Lido Staked ETH (STETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Lido Staked ETH prognozes.

Peržiūrėkite Lido Staked ETH kainos prognozę dabar!

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomika

Supratimas apie Lido Staked ETH (STETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Lido Staked ETH (STETH)

Ieškote, kaip nusipirkti Lido Staked ETH? Viskas paprasta ir patogu! Lido Staked ETH lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STETH į vietos valiutas

1 Lido Staked ETH(STETH) į VND
116,434,138.45
1 Lido Staked ETH(STETH) į AUD
A$6,681.1913
1 Lido Staked ETH(STETH) į GBP
3,229.9799
1 Lido Staked ETH(STETH) į EUR
3,760.9355
1 Lido Staked ETH(STETH) į USD
$4,424.63
1 Lido Staked ETH(STETH) į MYR
RM18,671.9386
1 Lido Staked ETH(STETH) į TRY
182,648.7264
1 Lido Staked ETH(STETH) į JPY
¥650,420.61
1 Lido Staked ETH(STETH) į ARS
ARS$6,302,885.435
1 Lido Staked ETH(STETH) į RUB
373,836.9887
1 Lido Staked ETH(STETH) į INR
390,606.3364
1 Lido Staked ETH(STETH) į IDR
Rp72,534,906.4272
1 Lido Staked ETH(STETH) į KRW
6,162,403.4325
1 Lido Staked ETH(STETH) į PHP
253,354.3138
1 Lido Staked ETH(STETH) į EGP
￡E.213,090.1808
1 Lido Staked ETH(STETH) į BRL
R$23,893.002
1 Lido Staked ETH(STETH) į CAD
C$6,105.9894
1 Lido Staked ETH(STETH) į BDT
538,919.934
1 Lido Staked ETH(STETH) į NGN
6,673,625.1827
1 Lido Staked ETH(STETH) į COP
$17,351,452.0228
1 Lido Staked ETH(STETH) į ZAR
R.77,475.2713
1 Lido Staked ETH(STETH) į UAH
182,648.7264
1 Lido Staked ETH(STETH) į VES
Bs690,242.28
1 Lido Staked ETH(STETH) į CLP
$4,252,069.43
1 Lido Staked ETH(STETH) į PKR
Rs1,256,639.1663
1 Lido Staked ETH(STETH) į KZT
2,385,229.5404
1 Lido Staked ETH(STETH) į THB
฿140,703.234
1 Lido Staked ETH(STETH) į TWD
NT$134,331.7668
1 Lido Staked ETH(STETH) į AED
د.إ16,238.3921
1 Lido Staked ETH(STETH) į CHF
Fr3,495.4577
1 Lido Staked ETH(STETH) į HKD
HK$34,423.6214
1 Lido Staked ETH(STETH) į AMD
֏1,690,695.3693
1 Lido Staked ETH(STETH) į MAD
.د.م39,954.4089
1 Lido Staked ETH(STETH) į MXN
$82,342.3643
1 Lido Staked ETH(STETH) į SAR
ريال16,592.3625
1 Lido Staked ETH(STETH) į PLN
16,105.6532
1 Lido Staked ETH(STETH) į RON
лв19,158.6479
1 Lido Staked ETH(STETH) į SEK
kr41,414.5368
1 Lido Staked ETH(STETH) į BGN
лв7,389.1321
1 Lido Staked ETH(STETH) į HUF
Ft1,488,268.5468
1 Lido Staked ETH(STETH) į CZK
92,342.0281
1 Lido Staked ETH(STETH) į KWD
د.ك1,349.51215
1 Lido Staked ETH(STETH) į ILS
14,689.7716
1 Lido Staked ETH(STETH) į AOA
Kz4,033,359.9691
1 Lido Staked ETH(STETH) į BHD
.د.ب1,668.08551
1 Lido Staked ETH(STETH) į BMD
$4,424.63
1 Lido Staked ETH(STETH) į DKK
kr28,229.1394
1 Lido Staked ETH(STETH) į HNL
L115,969.5523
1 Lido Staked ETH(STETH) į MUR
201,586.1428
1 Lido Staked ETH(STETH) į NAD
$77,784.9954
1 Lido Staked ETH(STETH) į NOK
kr43,980.8222
1 Lido Staked ETH(STETH) į NZD
$7,433.3784
1 Lido Staked ETH(STETH) į PAB
B/.4,424.63
1 Lido Staked ETH(STETH) į PGK
K18,760.4312
1 Lido Staked ETH(STETH) į QAR
ر.ق16,105.6532
1 Lido Staked ETH(STETH) į RSD
дин.443,303.6797

Išsamesnei Lido Staked ETH analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Lido Staked ETH svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Lido Staked ETH

Kiek Lido Staked ETH(STETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STETH kaina USD valiuta yra 4,424.63USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STETH į USD kaina?
Dabartinė STETH kaina USD valiuta yra $ 4,424.63. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Lido Staked ETH rinkos kapitalizacija?
STETH rinkos kapitalizacija yra $ 38.21BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STETH apyvartoje?
STETH apyvartoje yra 8.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STETH kaina?
STETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,982.427225819274USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STETH kaina?
STETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 551.78459296USD.
Kokia yra STETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STETH yra $ 60.94KUSD.
Ar STETH kaina šiais metais kils?
STETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:45:23(UTC+8)

Lido Staked ETH (STETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

