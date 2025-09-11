STAU (STAU) realiojo laiko kaina yra $ 0.01742. Per pastarąsias 24 valandas STAU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01675 iki aukščiausios $ 0.01745 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STAU kaina yra $ 0.018360590373391317, o žemiausia – $ 0.016918351659814198.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STAU per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
STAU (STAU) rinkos informacija
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 122.99K
$ 122.99K$ 122.99K
$ 174.20M
$ 174.20M$ 174.20M
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
300,000,000
300,000,000 300,000,000
0.00%
MATIC
Dabartinė STAU rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 122.99K. STAU apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 300000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 174.20M
STAU (STAU) kainos istorija USD
Stebėkite STAU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000486
+0.28%
30 dienų
$ -0.00186
-9.65%
60 dienų
$ -0.00406
-18.91%
90 dienų
$ -0.01252
-41.82%
STAU kainos pokytis šiandien
Šiandien STAU užfiksuotas $ +0.0000486 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
STAU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00186 (-9.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
STAU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STAU rodiklis pasikeitė $ -0.00406 (-18.91% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
STAU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01252 (-41.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
We aim to revolutionize the connection between digital and physical assets by seamlessly integrating the value of gold and jewelry into the digital economy. Through collaboration with a company that processes and distributes real gold, we strive to ensure trust and security in the digital trading of gold and other tangible assets.
STAU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STAU investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STAU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
STAU kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos STAU (STAU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STAU (STAU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STAU prognozes.
Supratimas apie STAU (STAU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STAUišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti STAU (STAU)
Ieškote, kaip nusipirkti STAU? Viskas paprasta ir patogu! STAU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
