StarLink logotipas

StarLink kaina(STARL)

1 STARL į USD – tiesioginė kaina:

+0.78%1D
USD
StarLink (STARL) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 15:58:56(UTC+8)

StarLink (STARL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.0000005148
$ 0.0000005148$ 0.0000005148
24 val. aukščiausia

$ 0.000088229074497339
$ 0.000088229074497339$ 0.000088229074497339

$ 0.00000032954322983
$ 0.00000032954322983$ 0.00000032954322983

+0.71%

+0.78%

-0.60%

-0.60%

StarLink (STARL) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000005039. Per pastarąsias 24 valandas STARL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0000005 iki aukščiausios $ 0.0000005148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STARL kaina yra $ 0.000088229074497339, o žemiausia – $ 0.00000032954322983.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STARL per pastarąją valandą pasikeitė +0.71%, per 24 valandas – +0.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StarLink (STARL) rinkos informacija

No.1444

99.79%

ETH

Dabartinė StarLink rinkos kapitalizacija yra $ 5.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.96K. STARL apyvartoje yra 9.98T vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.04M

StarLink (STARL) kainos istorija USD

Stebėkite StarLink kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000000039+0.78%
30 dienų$ -0.0000000599-10.63%
60 dienų$ +0.000000017+3.49%
90 dienų$ +0.000000063+14.28%
StarLink kainos pokytis šiandien

Šiandien STARL užfiksuotas $ +0.0000000039 (+0.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

StarLink 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000000599 (-10.63%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

StarLink 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STARL rodiklis pasikeitė $ +0.000000017 (+3.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

StarLink 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000000063 (+14.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StarLink (STARL) pokyčius?

Peržiūrėkite StarLink kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra StarLink (STARL)

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

StarLink galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų StarLink investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STARLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie StarLink mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti StarLink, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

StarLink kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StarLink (STARL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StarLink (STARL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StarLink prognozes.

Peržiūrėkite StarLink kainos prognozę dabar!

StarLink (STARL) Tokenomika

Supratimas apie StarLink (STARL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STARLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti StarLink (STARL)

Ieškote, kaip nusipirkti StarLink? Viskas paprasta ir patogu! StarLink lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STARL į vietos valiutas

1 StarLink(STARL) į VND
0.0132601285
1 StarLink(STARL) į AUD
A$0.000000760889
1 StarLink(STARL) į GBP
0.000000367847
1 StarLink(STARL) į EUR
0.000000428315
1 StarLink(STARL) į USD
$0.0000005039
1 StarLink(STARL) į MYR
RM0.000002126458
1 StarLink(STARL) į TRY
0.000020806031
1 StarLink(STARL) į JPY
¥0.0000740733
1 StarLink(STARL) į ARS
ARS$0.00071780555
1 StarLink(STARL) į RUB
0.000043153996
1 StarLink(STARL) į INR
0.000044499409
1 StarLink(STARL) į IDR
Rp0.008260654416
1 StarLink(STARL) į KRW
0.000701806725
1 StarLink(STARL) į PHP
0.000028807963
1 StarLink(STARL) į EGP
￡E.0.000024267824
1 StarLink(STARL) į BRL
R$0.00000272106
1 StarLink(STARL) į CAD
C$0.000000695382
1 StarLink(STARL) į BDT
0.00006137502
1 StarLink(STARL) į NGN
0.000760027331
1 StarLink(STARL) į COP
$0.001976074084
1 StarLink(STARL) į ZAR
R.0.000008833367
1 StarLink(STARL) į UAH
0.000020800992
1 StarLink(STARL) į VES
Bs0.0000786084
1 StarLink(STARL) į CLP
$0.0004842479
1 StarLink(STARL) į PKR
Rs0.000143112639
1 StarLink(STARL) į KZT
0.000271642412
1 StarLink(STARL) į THB
฿0.000016034098
1 StarLink(STARL) į TWD
NT$0.00001526817
1 StarLink(STARL) į AED
د.إ0.000001849313
1 StarLink(STARL) į CHF
Fr0.000000398081
1 StarLink(STARL) į HKD
HK$0.000003920342
1 StarLink(STARL) į AMD
֏0.000192545229
1 StarLink(STARL) į MAD
.د.م0.000004550217
1 StarLink(STARL) į MXN
$0.000009387657
1 StarLink(STARL) į SAR
ريال0.000001889625
1 StarLink(STARL) į PLN
0.000001834196
1 StarLink(STARL) į RON
лв0.000002181887
1 StarLink(STARL) į SEK
kr0.000004711465
1 StarLink(STARL) į BGN
лв0.000000841513
1 StarLink(STARL) į HUF
Ft0.000169491804
1 StarLink(STARL) į CZK
0.000010521432
1 StarLink(STARL) į KWD
د.ك0.0000001536895
1 StarLink(STARL) į ILS
0.000001677987
1 StarLink(STARL) į AOA
Kz0.000459340123
1 StarLink(STARL) į BHD
.د.ب0.0000001899703
1 StarLink(STARL) į BMD
$0.0000005039
1 StarLink(STARL) į DKK
kr0.000003214882
1 StarLink(STARL) į HNL
L0.000013207219
1 StarLink(STARL) į MUR
0.000022957684
1 StarLink(STARL) į NAD
$0.000008858562
1 StarLink(STARL) į NOK
kr0.000005003727
1 StarLink(STARL) į NZD
$0.000000846552
1 StarLink(STARL) į PAB
B/.0.0000005039
1 StarLink(STARL) į PGK
K0.000002136536
1 StarLink(STARL) į QAR
ر.ق0.000001834196
1 StarLink(STARL) į RSD
дин.0.000050485741

StarLink išteklius

Išsamesnei StarLink analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali StarLink svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StarLink

Kiek StarLink(STARL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STARL kaina USD valiuta yra 0.0000005039USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STARL į USD kaina?
Dabartinė STARL kaina USD valiuta yra $ 0.0000005039. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StarLink rinkos kapitalizacija?
STARL rinkos kapitalizacija yra $ 5.03MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STARL apyvartoje?
STARL apyvartoje yra 9.98TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STARL kaina?
STARL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000088229074497339USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STARL kaina?
STARL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000032954322983USD.
Kokia yra STARL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STARL yra $ 1.96KUSD.
Ar STARL kaina šiais metais kils?
STARL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STARL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 15:58:56(UTC+8)

StarLink (STARL) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

