StarLink (STARL) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieStarLink (STARL), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

StarLink (STARL) Informacija

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

Oficiali svetainė:
https://www.starlproject.com/
Baltoji knyga:
https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24

StarLink (STARL) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius StarLink (STARL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.22M
$ 5.22M
Bendra pasiūla:
$ 10.00T
$ 10.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.98T
$ 9.98T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.23M
$ 5.23M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00008903
$ 0.00008903
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000032954322983
$ 0.00000032954322983
Dabartinė kaina:
$ 0.0000005229
$ 0.0000005229

StarLink (STARL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti StarLink (STARL) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STARL tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek STARL tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate STARL tokenomiką, galite peržiūrėti STARL tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti STARL

Norite įtraukti StarLink (STARL) į savo portfelį?

StarLink (STARL) Kainų istorija

STARL kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

STARL kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda STARL? Mūsų STARL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.