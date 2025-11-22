StarHeroes kaina(STARHEROES)
Šiandienos StarHeroes (STARHEROES) tiesioginė kaina yra $ 0.002844, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 1.79%. Dabartinis STARHEROES į USD konversijos rodiklis yra $ 0.002844 už STARHEROES.
StarHeroes šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #2274 vietą $ 628.39K, o apyvartoje yra 220.95M STARHEROES. Per pastarąsias 24 valandas STARHEROES prekyba svyravo tarp $ 0.002774 (žemiausios) ir $ 0.003116 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 1.3053024632863512, o visų laikų žemiausia – $ 0.002799002439585518.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip STARHEROES judėjo -0.53% per pastarąją valandą ir -6.27% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 80.69K.
Dabartinė StarHeroes rinkos kapitalizacija yra $ 628.39K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 80.69K. STARHEROES apyvartoje yra 220.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 566277768.3618957. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.99M
Stebėkite StarHeroes kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00005184
|-1.79%
|30 dienų
|$ -0.002317
|-44.90%
|60 dienų
|$ -0.003554
|-55.55%
|90 dienų
|$ -0.001319
|-31.69%
Šiandien STARHEROES užfiksuotas $ -0.00005184 (-1.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.002317 (-44.90%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STARHEROES rodiklis pasikeitė $ -0.003554 (-55.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.001319 (-31.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir StarHeroes (STARHEROES) pokyčius?
Peržiūrėkite StarHeroes kainų istorijos puslapį dabar.
2040 m. StarHeroes kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.
