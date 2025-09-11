Daugiau apie SRDS

Sardis Network logotipas

Sardis Network kaina(SRDS)

1 SRDS į USD – tiesioginė kaina:

$0.02774
$0.02774$0.02774
-2.97%1D
USD
Sardis Network (SRDS) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Sardis Network (SRDS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02751
$ 0.02751$ 0.02751
24 val. žemiausia
$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286
24 val. aukščiausia

$ 0.02751
$ 0.02751$ 0.02751

$ 0.0286
$ 0.0286$ 0.0286

--
----

--
----

0.00%

-2.97%

-5.74%

-5.74%

Sardis Network (SRDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02777. Per pastarąsias 24 valandas SRDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02751 iki aukščiausios $ 0.0286 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRDS kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRDS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sardis Network (SRDS) rinkos informacija

--
----

$ 58.07K
$ 58.07K$ 58.07K

$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

--
----

314,149,265
314,149,265 314,149,265

SRDS

Dabartinė Sardis Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.07K. SRDS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 314149265. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.72M

Sardis Network (SRDS) kainos istorija USD

Stebėkite Sardis Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0008491-2.97%
30 dienų$ -0.00951-25.51%
60 dienų$ +0.01122+67.79%
90 dienų$ +0.0181+187.17%
Sardis Network kainos pokytis šiandien

Šiandien SRDS užfiksuotas $ -0.0008491 (-2.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sardis Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00951 (-25.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sardis Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SRDS rodiklis pasikeitė $ +0.01122 (+67.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sardis Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0181 (+187.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sardis Network (SRDS) pokyčius?

Peržiūrėkite Sardis Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sardis Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SRDSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sardis Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sardis Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sardis Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sardis Network (SRDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sardis Network (SRDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sardis Network prognozes.

Peržiūrėkite Sardis Network kainos prognozę dabar!

Sardis Network (SRDS) Tokenomika

Supratimas apie Sardis Network (SRDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SRDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sardis Network (SRDS)

Ieškote, kaip nusipirkti Sardis Network? Viskas paprasta ir patogu! Sardis Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SRDS į vietos valiutas

1 Sardis Network(SRDS) į VND
730.76755
1 Sardis Network(SRDS) į AUD
A$0.0419327
1 Sardis Network(SRDS) į GBP
0.0202721
1 Sardis Network(SRDS) į EUR
0.0236045
1 Sardis Network(SRDS) į USD
$0.02777
1 Sardis Network(SRDS) į MYR
RM0.1171894
1 Sardis Network(SRDS) į TRY
1.1463456
1 Sardis Network(SRDS) į JPY
¥4.08219
1 Sardis Network(SRDS) į ARS
ARS$39.558365
1 Sardis Network(SRDS) į RUB
2.346565
1 Sardis Network(SRDS) į INR
2.4476478
1 Sardis Network(SRDS) į IDR
Rp455.2458288
1 Sardis Network(SRDS) į KRW
38.6230714
1 Sardis Network(SRDS) į PHP
1.5867778
1 Sardis Network(SRDS) į EGP
￡E.1.3371255
1 Sardis Network(SRDS) į BRL
R$0.149958
1 Sardis Network(SRDS) į CAD
C$0.0383226
1 Sardis Network(SRDS) į BDT
3.382386
1 Sardis Network(SRDS) į NGN
41.8852133
1 Sardis Network(SRDS) į COP
$108.9017212
1 Sardis Network(SRDS) į ZAR
R.0.4856973
1 Sardis Network(SRDS) į UAH
1.1463456
1 Sardis Network(SRDS) į VES
Bs4.33212
1 Sardis Network(SRDS) į CLP
$26.68697
1 Sardis Network(SRDS) į PKR
Rs7.8869577
1 Sardis Network(SRDS) į KZT
14.9702516
1 Sardis Network(SRDS) į THB
฿0.8822529
1 Sardis Network(SRDS) į TWD
NT$0.8428195
1 Sardis Network(SRDS) į AED
د.إ0.1019159
1 Sardis Network(SRDS) į CHF
Fr0.0219383
1 Sardis Network(SRDS) į HKD
HK$0.2160506
1 Sardis Network(SRDS) į AMD
֏10.6111947
1 Sardis Network(SRDS) į MAD
.د.م0.2507631
1 Sardis Network(SRDS) į MXN
$0.5162443
1 Sardis Network(SRDS) į SAR
ريال0.1041375
1 Sardis Network(SRDS) į PLN
0.1010828
1 Sardis Network(SRDS) į RON
лв0.1205218
1 Sardis Network(SRDS) į SEK
kr0.2596495
1 Sardis Network(SRDS) į BGN
лв0.0463759
1 Sardis Network(SRDS) į HUF
Ft9.3343301
1 Sardis Network(SRDS) į CZK
0.5792822
1 Sardis Network(SRDS) į KWD
د.ك0.00846985
1 Sardis Network(SRDS) į ILS
0.0921964
1 Sardis Network(SRDS) į AOA
Kz25.4070507
1 Sardis Network(SRDS) į BHD
.د.ب0.01046929
1 Sardis Network(SRDS) į BMD
$0.02777
1 Sardis Network(SRDS) į DKK
kr0.1771726
1 Sardis Network(SRDS) į HNL
L0.7278517
1 Sardis Network(SRDS) į MUR
1.263535
1 Sardis Network(SRDS) į NAD
$0.4881966
1 Sardis Network(SRDS) į NOK
kr0.2757561
1 Sardis Network(SRDS) į NZD
$0.0466536
1 Sardis Network(SRDS) į PAB
B/.0.02777
1 Sardis Network(SRDS) į PGK
K0.1177448
1 Sardis Network(SRDS) į QAR
ر.ق0.1010828
1 Sardis Network(SRDS) į RSD
дин.2.7814432

Sardis Network išteklius

Išsamesnei Sardis Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sardis Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sardis Network

Kiek Sardis Network(SRDS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SRDS kaina USD valiuta yra 0.02777USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SRDS į USD kaina?
Dabartinė SRDS kaina USD valiuta yra $ 0.02777. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sardis Network rinkos kapitalizacija?
SRDS rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SRDS apyvartoje?
SRDS apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SRDS kaina?
SRDS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SRDS kaina?
SRDS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SRDS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SRDS yra $ 58.07KUSD.
Ar SRDS kaina šiais metais kils?
SRDS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SRDS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Sardis Network (SRDS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

