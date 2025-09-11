Sardis Network (SRDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.02777. Per pastarąsias 24 valandas SRDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02751 iki aukščiausios $ 0.0286 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRDS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRDS per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sardis Network (SRDS) rinkos informacija
--
----
$ 58.07K
$ 58.07K$ 58.07K
$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M
--
----
314,149,265
314,149,265 314,149,265
SRDS
Dabartinė Sardis Network rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.07K. SRDS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 314149265. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.72M
Sardis Network (SRDS) kainos istorija USD
Stebėkite Sardis Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008491
-2.97%
30 dienų
$ -0.00951
-25.51%
60 dienų
$ +0.01122
+67.79%
90 dienų
$ +0.0181
+187.17%
Sardis Network kainos pokytis šiandien
Šiandien SRDS užfiksuotas $ -0.0008491 (-2.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sardis Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00951 (-25.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sardis Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SRDS rodiklis pasikeitė $ +0.01122 (+67.79% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sardis Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0181 (+187.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sardis Network (SRDS) pokyčius?
Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.
Sardis Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sardis Network (SRDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sardis Network (SRDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sardis Network prognozes.
Supratimas apie Sardis Network (SRDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SRDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sardis Network (SRDS)
