SubQuery Network (SQT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007891. Per pastarąsias 24 valandas SQT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007731 iki aukščiausios $ 0.0007992 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SQT kaina yra $ 0.05551085304479353, o žemiausia – $ 0.000725917960057899.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SQT per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SubQuery Network (SQT) rinkos informacija
Dabartinė SubQuery Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.04K. SQT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10442000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.24M
SubQuery Network (SQT) kainos istorija USD
Stebėkite SubQuery Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000005563
-0.70%
30 dienų
$ -0.000189
-19.33%
60 dienų
$ -0.0003939
-33.30%
90 dienų
$ -0.0003489
-30.66%
SubQuery Network kainos pokytis šiandien
Šiandien SQT užfiksuotas $ -0.000005563 (-0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SubQuery Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000189 (-19.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SubQuery Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SQT rodiklis pasikeitė $ -0.0003939 (-33.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SubQuery Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003489 (-30.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.
