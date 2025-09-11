Daugiau apie SQT

SubQuery Network kaina(SQT)

$0.0007891
-0.70%1D
SubQuery Network (SQT) kainos grafikas realiu laiku
SubQuery Network (SQT) kainos informacija (USD)

$ 0.0007731
24 val. žemiausia
$ 0.0007992
24 val. aukščiausia

$ 0.0007731
$ 0.0007992
$ 0.05551085304479353
$ 0.000725917960057899
+0.03%

-0.70%

-8.38%

-8.38%

SubQuery Network (SQT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0007891. Per pastarąsias 24 valandas SQT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0007731 iki aukščiausios $ 0.0007992 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SQT kaina yra $ 0.05551085304479353, o žemiausia – $ 0.000725917960057899.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SQT per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SubQuery Network (SQT) rinkos informacija

No.4052

$ 0.00
$ 56.04K
$ 8.24M
0.00
10,442,000,000
ETH

Dabartinė SubQuery Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 56.04K. SQT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10442000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.24M

SubQuery Network (SQT) kainos istorija USD

Stebėkite SubQuery Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000005563-0.70%
30 dienų$ -0.000189-19.33%
60 dienų$ -0.0003939-33.30%
90 dienų$ -0.0003489-30.66%
SubQuery Network kainos pokytis šiandien

Šiandien SQT užfiksuotas $ -0.000005563 (-0.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SubQuery Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000189 (-19.33%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SubQuery Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SQT rodiklis pasikeitė $ -0.0003939 (-33.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SubQuery Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003489 (-30.66%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SubQuery Network (SQT) pokyčius?

Peržiūrėkite SubQuery Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SubQuery Network (SQT)

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

SubQuery Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SubQuery Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SQTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SubQuery Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SubQuery Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SubQuery Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SubQuery Network (SQT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SubQuery Network (SQT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SubQuery Network prognozes.

Peržiūrėkite SubQuery Network kainos prognozę dabar!

SubQuery Network (SQT) Tokenomika

Supratimas apie SubQuery Network (SQT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SQTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SubQuery Network (SQT)

Ieškote, kaip nusipirkti SubQuery Network? Viskas paprasta ir patogu! SubQuery Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SQT į vietos valiutas

1 SubQuery Network(SQT) į VND
20.7651665
1 SubQuery Network(SQT) į AUD
A$0.001191541
1 SubQuery Network(SQT) į GBP
0.000576043
1 SubQuery Network(SQT) į EUR
0.000670735
1 SubQuery Network(SQT) į USD
$0.0007891
1 SubQuery Network(SQT) į MYR
RM0.003330002
1 SubQuery Network(SQT) į TRY
0.032574048
1 SubQuery Network(SQT) į JPY
¥0.1159977
1 SubQuery Network(SQT) į ARS
ARS$1.12407295
1 SubQuery Network(SQT) į RUB
0.06667895
1 SubQuery Network(SQT) į INR
0.069551274
1 SubQuery Network(SQT) į IDR
Rp12.936063504
1 SubQuery Network(SQT) į KRW
1.097496062
1 SubQuery Network(SQT) į PHP
0.045089174
1 SubQuery Network(SQT) į EGP
￡E.0.037995165
1 SubQuery Network(SQT) į BRL
R$0.00426114
1 SubQuery Network(SQT) į CAD
C$0.001088958
1 SubQuery Network(SQT) į BDT
0.09611238
1 SubQuery Network(SQT) į NGN
1.190191639
1 SubQuery Network(SQT) į COP
$3.094502996
1 SubQuery Network(SQT) į ZAR
R.0.013801359
1 SubQuery Network(SQT) į UAH
0.032574048
1 SubQuery Network(SQT) į VES
Bs0.1230996
1 SubQuery Network(SQT) į CLP
$0.7583251
1 SubQuery Network(SQT) į PKR
Rs0.224112291
1 SubQuery Network(SQT) į KZT
0.425388028
1 SubQuery Network(SQT) į THB
฿0.025069707
1 SubQuery Network(SQT) į TWD
NT$0.023949185
1 SubQuery Network(SQT) į AED
د.إ0.002895997
1 SubQuery Network(SQT) į CHF
Fr0.000623389
1 SubQuery Network(SQT) į HKD
HK$0.006139198
1 SubQuery Network(SQT) į AMD
֏0.301523001
1 SubQuery Network(SQT) į MAD
.د.م0.007125573
1 SubQuery Network(SQT) į MXN
$0.014669369
1 SubQuery Network(SQT) į SAR
ريال0.002959125
1 SubQuery Network(SQT) į PLN
0.002872324
1 SubQuery Network(SQT) į RON
лв0.003424694
1 SubQuery Network(SQT) į SEK
kr0.007378085
1 SubQuery Network(SQT) į BGN
лв0.001317797
1 SubQuery Network(SQT) į HUF
Ft0.265240183
1 SubQuery Network(SQT) į CZK
0.016460626
1 SubQuery Network(SQT) į KWD
د.ك0.0002406755
1 SubQuery Network(SQT) į ILS
0.002619812
1 SubQuery Network(SQT) į AOA
Kz0.721955481
1 SubQuery Network(SQT) į BHD
.د.ب0.0002974907
1 SubQuery Network(SQT) į BMD
$0.0007891
1 SubQuery Network(SQT) į DKK
kr0.005034458
1 SubQuery Network(SQT) į HNL
L0.020682311
1 SubQuery Network(SQT) į MUR
0.03590405
1 SubQuery Network(SQT) į NAD
$0.013872378
1 SubQuery Network(SQT) į NOK
kr0.007835763
1 SubQuery Network(SQT) į NZD
$0.001325688
1 SubQuery Network(SQT) į PAB
B/.0.0007891
1 SubQuery Network(SQT) į PGK
K0.003345784
1 SubQuery Network(SQT) į QAR
ر.ق0.002872324
1 SubQuery Network(SQT) į RSD
дин.0.079036256

SubQuery Network išteklius

Išsamesnei SubQuery Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SubQuery Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SubQuery Network

Kiek SubQuery Network(SQT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SQT kaina USD valiuta yra 0.0007891USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SQT į USD kaina?
Dabartinė SQT kaina USD valiuta yra $ 0.0007891. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SubQuery Network rinkos kapitalizacija?
SQT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SQT apyvartoje?
SQT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SQT kaina?
SQT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05551085304479353USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SQT kaina?
SQT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000725917960057899USD.
Kokia yra SQT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SQT yra $ 56.04KUSD.
Ar SQT kaina šiais metais kils?
SQT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SQT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SubQuery Network (SQT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 SQT = 0.0007891 USD

Prekiauti SQT

SQTUSDT
$0.0007891
-0.61%

