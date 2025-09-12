SubQuery Network (SQT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SubQuery Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SQT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SubQuery Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SubQuery Network kainos prognozė
$0.0007739
$0.0007739$0.0007739
-1.41%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:02:09(UTC+8)

SubQuery Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SubQuery Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000773 prekybos kainą 2025 m.

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SubQuery Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000812 prekybos kainą 2026 m.

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SQT ateities kaina yra $ 0.000853 su 10.25% augimo norma.

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SQT ateities kaina yra $ 0.000895 su 15.76% augimo norma.

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SQT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000940, o augimo norma – 21.55%.

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SQT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000987, o augimo norma – 27.63%.

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SubQuery Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001608 prekybos kainą.

SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SubQuery Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002620 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000773
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000812
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000853
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000895
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000940
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000987
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001037
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001088
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001143
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001200
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001260
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001323
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001389
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001459
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001532
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001608
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SubQuery Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000773
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000774
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000774
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000777
    0.41%
SubQuery Network (SQT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SQT kaina yra $0.000773. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SubQuery Network (SQT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SQT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000774. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SubQuery Network (SQT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SQT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000774. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SubQuery Network (SQT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SQT kaina yra $0.000777. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SubQuery Network kainų statistika

$ 0.0007739
$ 0.0007739$ 0.0007739

-1.41%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 56.57K
$ 56.57K$ 56.57K

--

Naujausia SQT kaina yra $ 0.0007739. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.41%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 56.57K.
Be to, SQT turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SubQuery Network (SQT)

Bandote įsigyti SQT? Dabar galite SQT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SubQuery Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SQT dabar

SubQuery Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SubQuery Network, dabartinė SubQuery Network kaina yra 0.000773USD. Apyvartinė SubQuery Network (SQT) pasiūla yra 0.00 SQT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000003
    $ 0.000791
    $ 0.000765
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.000081
    $ 0.000865
    $ 0.000742
  • 30 dienų
    -0.21%
    $ -0.000208
    $ 0.001005
    $ 0.000721
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SubQuery Network kaina pasikeitė $-0.000003, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SubQuery Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.000865 ir žemiausia $0.000742. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo SQT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SubQuery Network įvyko -0.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000208 vertę. Tai rodo, kad SQT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SubQuery Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SQT kainų istoriją

Kaip veikia SubQuery Network (SQT) kainų prognozės modulis?

SubQuery Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SQT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SubQuery Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SQT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SubQuery Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SQT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SQT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SubQuery Network potencialą.

Kodėl SQT kainų prognozė yra svarbi?

SQT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SQT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SQT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SQT kainų prognozė?
Remiantis SubQuery Network (SQT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SQT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SQT 2026 m.?
1 vieneto SubQuery Network (SQT) kaina šiandien yra $0.000773. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SQT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SQT kaina 2027 m.?
SubQuery Network (SQT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SQT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SQT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SubQuery Network (SQT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SQT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SubQuery Network (SQT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SQT 2030 m.?
1 vieneto SubQuery Network (SQT) kaina šiandien yra $0.000773. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SQT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SQT kainų prognozė 2040 metams?
SubQuery Network (SQT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SQT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:02:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.