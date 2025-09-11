Sperax (SPA) realiojo laiko kaina yra $ 0.010565. Per pastarąsias 24 valandas SPA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.010395 iki aukščiausios $ 0.010956 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPA kaina yra $ 0.23986036772864047, o žemiausia – $ 0.003287085606503908.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPA per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – -1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sperax (SPA) rinkos informacija
$ 21.64M
$ 90.39K
$ 52.83M
2.05B
5,000,000,000
4,615,267,291.67
40.96%
2020-08-24 00:00:00
ETH
Dabartinė Sperax rinkos kapitalizacija yra $ 21.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.39K. SPA apyvartoje yra 2.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 4615267291.67. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.83M
Sperax (SPA) kainos istorija USD
Stebėkite Sperax kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00016331
-1.52%
30 dienų
$ -0.000996
-8.62%
60 dienų
$ -0.001394
-11.66%
90 dienų
$ -0.003198
-23.24%
Sperax kainos pokytis šiandien
Šiandien SPA užfiksuotas $ -0.00016331 (-1.52%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sperax 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000996 (-8.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sperax 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPA rodiklis pasikeitė $ -0.001394 (-11.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sperax 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003198 (-23.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sperax (SPA) pokyčius?
Sperax Makes DeFi Services Accessible to All
Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes.
SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system.
Sperax galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sperax investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SPAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sperax mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sperax, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Sperax kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sperax (SPA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sperax (SPA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sperax prognozes.
Supratimas apie Sperax (SPA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sperax (SPA)
Ieškote, kaip nusipirkti Sperax? Viskas paprasta ir patogu! Sperax lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.