The Unfettered Souls logotipas

The Unfettered Souls kaina(SOULS)

1 SOULS į USD – tiesioginė kaina:

$0.000418
$0.000418$0.000418
+0.23%1D
USD
The Unfettered Souls (SOULS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:07:26(UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039
24 val. žemiausia
$ 0.000439
$ 0.000439$ 0.000439
24 val. aukščiausia

$ 0.00039
$ 0.00039$ 0.00039

$ 0.000439
$ 0.000439$ 0.000439

$ 0.01715161352679461
$ 0.01715161352679461$ 0.01715161352679461

$ 0.000249381669055289
$ 0.000249381669055289$ 0.000249381669055289

+0.48%

+0.23%

+6.90%

+6.90%

The Unfettered Souls (SOULS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000418. Per pastarąsias 24 valandas SOULS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00039 iki aukščiausios $ 0.000439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOULS kaina yra $ 0.01715161352679461, o žemiausia – $ 0.000249381669055289.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOULS per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

The Unfettered Souls (SOULS) rinkos informacija

No.2481

$ 478.44K
$ 478.44K$ 478.44K

$ 17.25K
$ 17.25K$ 17.25K

$ 940.50K
$ 940.50K$ 940.50K

1.14B
1.14B 1.14B

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

2,250,000,000
2,250,000,000 2,250,000,000

50.87%

MATIC

Dabartinė The Unfettered Souls rinkos kapitalizacija yra $ 478.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.25K. SOULS apyvartoje yra 1.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 2250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 940.50K

The Unfettered Souls (SOULS) kainos istorija USD

Stebėkite The Unfettered Souls kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000096+0.23%
30 dienų$ -0.000005-1.19%
60 dienų$ +0.000135+47.70%
90 dienų$ +0.000019+4.76%
The Unfettered Souls kainos pokytis šiandien

Šiandien SOULS užfiksuotas $ +0.00000096 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

The Unfettered Souls 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000005 (-1.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

The Unfettered Souls 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOULS rodiklis pasikeitė $ +0.000135 (+47.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

The Unfettered Souls 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000019 (+4.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Unfettered Souls (SOULS) pokyčius?

Peržiūrėkite The Unfettered Souls kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų The Unfettered Souls investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOULSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie The Unfettered Souls mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti The Unfettered Souls, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

The Unfettered Souls kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos The Unfettered Souls (SOULS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Unfettered Souls (SOULS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Unfettered Souls prognozes.

Peržiūrėkite The Unfettered Souls kainos prognozę dabar!

The Unfettered Souls (SOULS) Tokenomika

Supratimas apie The Unfettered Souls (SOULS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOULSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti The Unfettered Souls (SOULS)

Ieškote, kaip nusipirkti The Unfettered Souls? Viskas paprasta ir patogu! The Unfettered Souls lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOULS į vietos valiutas

The Unfettered Souls išteklius

Išsamesnei The Unfettered Souls analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali The Unfettered Souls svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie The Unfettered Souls

Kiek The Unfettered Souls(SOULS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOULS kaina USD valiuta yra 0.000418USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOULS į USD kaina?
Dabartinė SOULS kaina USD valiuta yra $ 0.000418. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra The Unfettered Souls rinkos kapitalizacija?
SOULS rinkos kapitalizacija yra $ 478.44KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOULS apyvartoje?
SOULS apyvartoje yra 1.14BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOULS kaina?
SOULS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01715161352679461USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOULS kaina?
SOULS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000249381669055289USD.
Kokia yra SOULS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOULS yra $ 17.25KUSD.
Ar SOULS kaina šiais metais kils?
SOULS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOULS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:07:26(UTC+8)

Žiūrėti daugiau

