The Unfettered Souls (SOULS) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00039
24 val. žemiausia
$ 0.000439
24 val. aukščiausia
$ 0.00039
$ 0.000439
$ 0.01715161352679461
$ 0.000249381669055289
+0.48%
+0.23%
+6.90%
+6.90%
The Unfettered Souls (SOULS) realiojo laiko kaina yra $ 0.000418. Per pastarąsias 24 valandas SOULS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00039 iki aukščiausios $ 0.000439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOULS kaina yra $ 0.01715161352679461, o žemiausia – $ 0.000249381669055289.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOULS per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – +0.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
The Unfettered Souls (SOULS) rinkos informacija
No.2481
$ 478.44K
$ 17.25K
$ 940.50K
1.14B
2,250,000,000
2,250,000,000
50.87%
MATIC
Dabartinė The Unfettered Souls rinkos kapitalizacija yra $ 478.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 17.25K. SOULS apyvartoje yra 1.14B vienetų, o bendras kiekis siekia 2250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 940.50K
The Unfettered Souls (SOULS) kainos istorija USD
Stebėkite The Unfettered Souls kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000096
+0.23%
30 dienų
$ -0.000005
-1.19%
60 dienų
$ +0.000135
+47.70%
90 dienų
$ +0.000019
+4.76%
The Unfettered Souls kainos pokytis šiandien
Šiandien SOULS užfiksuotas $ +0.00000096 (+0.23%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
The Unfettered Souls 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000005 (-1.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
The Unfettered Souls 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOULS rodiklis pasikeitė $ +0.000135 (+47.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
The Unfettered Souls 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000019 (+4.76%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir The Unfettered Souls (SOULS) pokyčius?
The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.
The Unfettered Souls kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos The Unfettered Souls (SOULS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų The Unfettered Souls (SOULS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes The Unfettered Souls prognozes.
Supratimas apie The Unfettered Souls (SOULS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOULSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
