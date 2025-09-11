SophiaVerse (SOPHIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.003609. Per pastarąsias 24 valandas SOPHIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003489 iki aukščiausios $ 0.003658 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOPHIA kaina yra $ 0.27276250231141835, o žemiausia – $ 0.003319533790865521.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOPHIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SophiaVerse (SOPHIA) rinkos informacija
No.4253
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 66.58K
$ 66.58K$ 66.58K
$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
Dabartinė SophiaVerse rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.58K. SOPHIA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.61M
SophiaVerse (SOPHIA) kainos istorija USD
Stebėkite SophiaVerse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00004596
+1.29%
30 dienų
$ -0.000667
-15.60%
60 dienų
$ -0.000061
-1.67%
90 dienų
$ -0.000841
-18.90%
SophiaVerse kainos pokytis šiandien
Šiandien SOPHIA užfiksuotas $ +0.00004596 (+1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SophiaVerse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000667 (-15.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SophiaVerse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOPHIA rodiklis pasikeitė $ -0.000061 (-1.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SophiaVerse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000841 (-18.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SophiaVerse (SOPHIA) pokyčius?
SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.
SophiaVerse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SophiaVerse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SophiaVerse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SophiaVerse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SophiaVerse (SOPHIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SophiaVerse (SOPHIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SophiaVerse prognozes.
Supratimas apie SophiaVerse (SOPHIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOPHIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SophiaVerse (SOPHIA)
Ieškote, kaip nusipirkti SophiaVerse? Viskas paprasta ir patogu! SophiaVerse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.