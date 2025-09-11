Daugiau apie SOPHIA

SophiaVerse logotipas

SophiaVerse kaina(SOPHIA)

1 SOPHIA į USD – tiesioginė kaina:

$0.003609
$0.003609$0.003609
+1.29%1D
USD
SophiaVerse (SOPHIA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:52(UTC+8)

SophiaVerse (SOPHIA) kainos informacija (USD)

SophiaVerse (SOPHIA) realiojo laiko kaina yra $ 0.003609. Per pastarąsias 24 valandas SOPHIA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003489 iki aukščiausios $ 0.003658 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOPHIA kaina yra $ 0.27276250231141835, o žemiausia – $ 0.003319533790865521.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOPHIA per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė SophiaVerse rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.58K. SOPHIA apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.61M

SophiaVerse (SOPHIA) kainos istorija USD

Stebėkite SophiaVerse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00004596+1.29%
30 dienų$ -0.000667-15.60%
60 dienų$ -0.000061-1.67%
90 dienų$ -0.000841-18.90%
SophiaVerse kainos pokytis šiandien

Šiandien SOPHIA užfiksuotas $ +0.00004596 (+1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SophiaVerse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000667 (-15.60%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SophiaVerse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOPHIA rodiklis pasikeitė $ -0.000061 (-1.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SophiaVerse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000841 (-18.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SophiaVerse (SOPHIA) pokyčius?

Peržiūrėkite SophiaVerse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SophiaVerse (SOPHIA)

SophiaVerse is a gamified infrastructure built in the pursuit of Sophia's development via gameplay, through AI programming and the use of the SOPH utility token. The goal of SophiaVerse is to create a gamified decentralised AI ecosystem where humans and AI can work together to build superintelligent systems leading to a beneficial Singularity.

SophiaVerse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SophiaVerse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOPHIAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SophiaVerse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SophiaVerse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SophiaVerse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SophiaVerse (SOPHIA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SophiaVerse (SOPHIA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SophiaVerse prognozes.

Peržiūrėkite SophiaVerse kainos prognozę dabar!

SophiaVerse (SOPHIA) Tokenomika

Supratimas apie SophiaVerse (SOPHIA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOPHIAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SophiaVerse (SOPHIA)

Ieškote, kaip nusipirkti SophiaVerse? Viskas paprasta ir patogu! SophiaVerse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SophiaVerse išteklius

Išsamesnei SophiaVerse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SophiaVerse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SophiaVerse

Kiek SophiaVerse(SOPHIA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOPHIA kaina USD valiuta yra 0.003609USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOPHIA į USD kaina?
Dabartinė SOPHIA kaina USD valiuta yra $ 0.003609. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SophiaVerse rinkos kapitalizacija?
SOPHIA rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOPHIA apyvartoje?
SOPHIA apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOPHIA kaina?
SOPHIA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.27276250231141835USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOPHIA kaina?
SOPHIA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003319533790865521USD.
Kokia yra SOPHIA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOPHIA yra $ 66.58KUSD.
Ar SOPHIA kaina šiais metais kils?
SOPHIA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOPHIA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:52(UTC+8)

