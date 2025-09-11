Daugiau apie SOLX

Soldex (SOLX) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Soldex (SOLX) kainos informacija (USD)

Soldex (SOLX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00010619. Per pastarąsias 24 valandas SOLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000095 iki aukščiausios $ 0.00010947 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLX kaina yra $ 0.10897951246649494, o žemiausia – $ 0.000026885078873052.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLX per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – +6.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Soldex (SOLX) rinkos informacija

SOL

Dabartinė Soldex rinkos kapitalizacija yra $ 44.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.46K. SOLX apyvartoje yra 420.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.10K

Soldex (SOLX) kainos istorija USD

Stebėkite Soldex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000064061+6.42%
30 dienų$ -0.00007202-40.42%
60 dienų$ -0.00008063-43.16%
90 dienų$ -0.00014951-58.48%
Soldex kainos pokytis šiandien

Šiandien SOLX užfiksuotas $ +0.0000064061 (+6.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Soldex 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00007202 (-40.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Soldex 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLX rodiklis pasikeitė $ -0.00008063 (-43.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Soldex 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00014951 (-58.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Soldex (SOLX) pokyčius?

Peržiūrėkite Soldex kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Soldex (SOLX)

The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.

Soldex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Soldex investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SOLXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Soldex mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Soldex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Soldex kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Soldex (SOLX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Soldex (SOLX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Soldex prognozes.

Peržiūrėkite Soldex kainos prognozę dabar!

Soldex (SOLX) Tokenomika

Supratimas apie Soldex (SOLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Soldex (SOLX)

Ieškote, kaip nusipirkti Soldex? Viskas paprasta ir patogu! Soldex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SOLX į vietos valiutas

Soldex išteklius

Išsamesnei Soldex analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Soldex svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Soldex

Kiek Soldex(SOLX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLX kaina USD valiuta yra 0.00010619USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLX į USD kaina?
Dabartinė SOLX kaina USD valiuta yra $ 0.00010619. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Soldex rinkos kapitalizacija?
SOLX rinkos kapitalizacija yra $ 44.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLX apyvartoje?
SOLX apyvartoje yra 420.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLX kaina?
SOLX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.10897951246649494USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLX kaina?
SOLX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000026885078873052USD.
Kokia yra SOLX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLX yra $ 38.46KUSD.
Ar SOLX kaina šiais metais kils?
SOLX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Soldex (SOLX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

