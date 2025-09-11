Soldex (SOLX) realiojo laiko kaina yra $ 0.00010619. Per pastarąsias 24 valandas SOLX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000095 iki aukščiausios $ 0.00010947 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLX kaina yra $ 0.10897951246649494, o žemiausia – $ 0.000026885078873052.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLX per pastarąją valandą pasikeitė +1.05%, per 24 valandas – +6.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Soldex (SOLX) rinkos informacija
$ 44.64K
$ 44.64K$ 44.64K
$ 38.46K
$ 38.46K$ 38.46K
$ 53.10K
$ 53.10K$ 53.10K
420.41M
420.41M 420.41M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
SOL
Dabartinė Soldex rinkos kapitalizacija yra $ 44.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 38.46K. SOLX apyvartoje yra 420.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.10K
Soldex (SOLX) kainos istorija USD
Stebėkite Soldex kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000064061
+6.42%
30 dienų
$ -0.00007202
-40.42%
60 dienų
$ -0.00008063
-43.16%
90 dienų
$ -0.00014951
-58.48%
Soldex kainos pokytis šiandien
Šiandien SOLX užfiksuotas $ +0.0000064061 (+6.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Soldex 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00007202 (-40.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Soldex 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLX rodiklis pasikeitė $ -0.00008063 (-43.16% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Soldex 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00014951 (-58.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds.
Soldex galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Soldex, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Soldex kainos prognozė (USD)
Supratimas apie Soldex (SOLX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
Kaip pirkti Soldex (SOLX)
Soldex lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.