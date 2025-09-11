Solama (SOLAMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00371. Per pastarąsias 24 valandas SOLAMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00354 iki aukščiausios $ 0.00391 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLAMA kaina yra $ 0.1486368970637449, o žemiausia – $ 0.000005565803546526.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLAMA per pastarąją valandą pasikeitė -0.54%, per 24 valandas – -2.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Solama (SOLAMA) rinkos informacija
Dabartinė Solama rinkos kapitalizacija yra $ 2.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.27K. SOLAMA apyvartoje yra 653.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 676584793.32. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.51M
Solama (SOLAMA) kainos istorija USD
Stebėkite Solama kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001096
-2.87%
30 dienų
$ -0.00045
-10.82%
60 dienų
$ -0.00163
-30.53%
90 dienų
$ -0.00115
-23.67%
Solama kainos pokytis šiandien
Šiandien SOLAMA užfiksuotas $ -0.0001096 (-2.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Solama 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00045 (-10.82%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Solama 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOLAMA rodiklis pasikeitė $ -0.00163 (-30.53% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Solama 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00115 (-23.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solama (SOLAMA) pokyčius?
Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape.
Solama galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solama investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solama, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Solama kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Solama (SOLAMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solama (SOLAMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solama prognozes.
Supratimas apie Solama (SOLAMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLAMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Solama (SOLAMA)
Ieškote, kaip nusipirkti Solama? Viskas paprasta ir patogu! Solama lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.