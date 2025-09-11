Stohn Coin (SOH) realiojo laiko kaina yra $ 0.00801. Per pastarąsias 24 valandas SOH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0077 iki aukščiausios $ 0.00888 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOH kaina yra $ 0.12002167088212497, o žemiausia – $ 0.002123899099248126.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOH per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -9.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stohn Coin (SOH) rinkos informacija
Dabartinė Stohn Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.06K. SOH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 14946414. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 320.40K
Stohn Coin (SOH) kainos istorija USD
Stebėkite Stohn Coin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0008693
-9.79%
30 dienų
$ +0.00101
+14.42%
60 dienų
$ +0.00236
+41.76%
90 dienų
$ +0.00071
+9.72%
Stohn Coin kainos pokytis šiandien
Šiandien SOH užfiksuotas $ -0.0008693 (-9.79%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stohn Coin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00101 (+14.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stohn Coin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SOH rodiklis pasikeitė $ +0.00236 (+41.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stohn Coin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00071 (+9.72%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stohn Coin (SOH) pokyčius?
Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.
Stohn Coin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stohn Coin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SOHstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stohn Coin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stohn Coin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Stohn Coin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stohn Coin (SOH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stohn Coin (SOH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stohn Coin prognozes.
Supratimas apie Stohn Coin (SOH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOHišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Stohn Coin (SOH)
Ieškote, kaip nusipirkti Stohn Coin? Viskas paprasta ir patogu! Stohn Coin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.