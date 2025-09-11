Solana Name Service (SNS) kainos informacija (USD)
Solana Name Service (SNS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0017488. Per pastarąsias 24 valandas SNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013991 iki aukščiausios $ 0.001749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNS kaina yra $ 0.008160351736796896, o žemiausia – $ 0.00074022388202911.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNS per pastarąją valandą pasikeitė +13.49%, per 24 valandas – +11.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +122.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Solana Name Service rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 104.81K. SNS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.49M
Stebėkite Solana Name Service kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000184298
+11.78%
30 dienų
$ -0.0003252
-15.68%
60 dienų
$ -0.0002382
-11.99%
90 dienų
$ -0.0003562
-16.93%
Šiandien SNS užfiksuotas $ +0.000184298 (+11.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003252 (-15.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNS rodiklis pasikeitė $ -0.0002382 (-11.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003562 (-16.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.
Solana Name Service galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solana Name Service investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SNSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solana Name Service mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solana Name Service, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Kiek kainuos Solana Name Service (SNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solana Name Service (SNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solana Name Service prognozes.
Supratimas apie Solana Name Service (SNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Ieškote, kaip nusipirkti Solana Name Service? Viskas paprasta ir patogu! Solana Name Service lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.