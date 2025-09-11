Daugiau apie SNS

Solana Name Service logotipas

Solana Name Service kaina(SNS)

1 SNS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0017488
$0.0017488$0.0017488
+11.78%1D
USD
Solana Name Service (SNS) kainos grafikas realiu laiku
Solana Name Service (SNS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0013991
$ 0.0013991$ 0.0013991
24 val. žemiausia
$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749
24 val. aukščiausia

$ 0.0013991
$ 0.0013991$ 0.0013991

$ 0.001749
$ 0.001749$ 0.001749

$ 0.008160351736796896
$ 0.008160351736796896$ 0.008160351736796896

$ 0.00074022388202911
$ 0.00074022388202911$ 0.00074022388202911

+13.49%

+11.78%

+122.09%

+122.09%

Solana Name Service (SNS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0017488. Per pastarąsias 24 valandas SNS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013991 iki aukščiausios $ 0.001749 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNS kaina yra $ 0.008160351736796896, o žemiausia – $ 0.00074022388202911.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNS per pastarąją valandą pasikeitė +13.49%, per 24 valandas – +11.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +122.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Solana Name Service (SNS) rinkos informacija

No.3751

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 104.81K
$ 104.81K$ 104.81K

$ 17.49M
$ 17.49M$ 17.49M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SOL

Dabartinė Solana Name Service rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 104.81K. SNS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.49M

Solana Name Service (SNS) kainos istorija USD

Stebėkite Solana Name Service kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000184298+11.78%
30 dienų$ -0.0003252-15.68%
60 dienų$ -0.0002382-11.99%
90 dienų$ -0.0003562-16.93%
Solana Name Service kainos pokytis šiandien

Šiandien SNS užfiksuotas $ +0.000184298 (+11.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Solana Name Service 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003252 (-15.68%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Solana Name Service 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNS rodiklis pasikeitė $ -0.0002382 (-11.99% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Solana Name Service 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0003562 (-16.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Solana Name Service (SNS) pokyčius?

Peržiūrėkite Solana Name Service kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Solana Name Service (SNS)

Solana Name Service (SNS) is a decentralized naming protocol on the Solana blockchain, designed to simplify and enhance user interactions in the Web3 ecosystem. By mapping complex blockchain addresses to human-readable names like “yourname.sol,” SNS aims to make blockchain technology more accessible to a broader audience.

Solana Name Service galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Solana Name Service investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SNSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Solana Name Service mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Solana Name Service, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Solana Name Service kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Solana Name Service (SNS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Solana Name Service (SNS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Solana Name Service prognozes.

Peržiūrėkite Solana Name Service kainos prognozę dabar!

Solana Name Service (SNS) Tokenomika

Supratimas apie Solana Name Service (SNS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Solana Name Service (SNS)

Ieškote, kaip nusipirkti Solana Name Service? Viskas paprasta ir patogu! Solana Name Service lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SNS į vietos valiutas

Solana Name Service išteklius

Išsamesnei Solana Name Service analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Solana Name Service svetainė
Blokuoti naršyklę

Solana Name Service (SNS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
