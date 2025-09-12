Solana Name Service (SNS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Solana Name Service kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SNS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Solana Name Service kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Solana Name Service kainos prognozė
$0.0019971
+13.63%
USD
Faktinis
Prognozė
Solana Name Service Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Solana Name Service galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001997 prekybos kainą 2025 m.

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Solana Name Service galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002096 prekybos kainą 2026 m.

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SNS ateities kaina yra $ 0.002201 su 10.25% augimo norma.

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SNS ateities kaina yra $ 0.002311 su 15.76% augimo norma.

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002427, o augimo norma – 21.55%.

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SNS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002548, o augimo norma – 27.63%.

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Solana Name Service kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004151 prekybos kainą.

Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Solana Name Service kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006762 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001997
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002096
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002201
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002311
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002427
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002548
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002676
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002810
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002950
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003098
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003253
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003415
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003586
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003765
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003954
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004151
    107.89%
Trumpalaikės Solana Name Service kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001997
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001997
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001999
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002005
    0.41%
Solana Name Service (SNS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SNS kaina yra $0.001997. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Solana Name Service (SNS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SNS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001997. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Solana Name Service (SNS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SNS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001999. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Solana Name Service (SNS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SNS kaina yra $0.002005. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Solana Name Service kainų statistika

$ 0.0019971
+13.63%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 68.22K
$ 68.22K$ 68.22K

--

Naujausia SNS kaina yra $ 0.0019971. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +13.63%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 68.22K.
Be to, SNS turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Solana Name Service (SNS)

Bandote įsigyti SNS? Dabar galite SNS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Solana Name Service ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SNS dabar

Solana Name Service istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Solana Name Service, dabartinė Solana Name Service kaina yra 0.001996USD. Apyvartinė Solana Name Service (SNS) pasiūla yra 0.00 SNS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.17%
    $ 0.000285
    $ 0.0023
    $ 0.001534
  • 7 dienos
    1.55%
    $ 0.001213
    $ 0.0023
    $ 0.000777
  • 30 dienų
    -0.03%
    $ -0.000081
    $ 0.0023
    $ 0.000683
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Solana Name Service kaina pasikeitė $0.000285, atspindinti 0.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Solana Name Service buvo prekiaujama aukščiausia $0.0023 ir žemiausia $0.000777. Kainos pokytis buvo 1.55%. Ši naujausia tendencija parodo SNS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Solana Name Service įvyko -0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000081 vertę. Tai rodo, kad SNS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Solana Name Service kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SNS kainų istoriją

Kaip veikia Solana Name Service (SNS) kainų prognozės modulis?

Solana Name Service Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SNS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Solana Name Service ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SNS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Solana Name Service kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SNS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SNS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Solana Name Service potencialą.

Kodėl SNS kainų prognozė yra svarbi?

SNS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SNS dabar?
Pagal jūsų prognozes, SNS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SNS kainų prognozė?
Remiantis Solana Name Service (SNS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SNS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SNS 2026 m.?
1 vieneto Solana Name Service (SNS) kaina šiandien yra $0.001997. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SNS kaina 2027 m.?
Solana Name Service (SNS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SNS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SNS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solana Name Service (SNS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SNS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Solana Name Service (SNS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SNS 2030 m.?
1 vieneto Solana Name Service (SNS) kaina šiandien yra $0.001997. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SNS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SNS kainų prognozė 2040 metams?
Solana Name Service (SNS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SNS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:27:44(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.