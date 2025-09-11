Daugiau apie SNAI

SNAI Kainos informacija

SNAI Baltoji knyga

SNAI Oficiali svetainė

SNAI Tokenomika

SNAI Kainų prognozė

SNAI Istorija

SNAI pirkimo vadovas

SNAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SNAI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SwarmNode.ai logotipas

SwarmNode.ai kaina(SNAI)

1 SNAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.009767
$0.009767$0.009767
+2.45%1D
USD
SwarmNode.ai (SNAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:43:01(UTC+8)

SwarmNode.ai (SNAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.009367
$ 0.009367$ 0.009367
24 val. žemiausia
$ 0.009937
$ 0.009937$ 0.009937
24 val. aukščiausia

$ 0.009367
$ 0.009367$ 0.009367

$ 0.009937
$ 0.009937$ 0.009937

$ 0.12616366718356722
$ 0.12616366718356722$ 0.12616366718356722

$ 0.000926233159983312
$ 0.000926233159983312$ 0.000926233159983312

+2.37%

+2.45%

-13.04%

-13.04%

SwarmNode.ai (SNAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.009767. Per pastarąsias 24 valandas SNAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.009367 iki aukščiausios $ 0.009937 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNAI kaina yra $ 0.12616366718356722, o žemiausia – $ 0.000926233159983312.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNAI per pastarąją valandą pasikeitė +2.37%, per 24 valandas – +2.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SwarmNode.ai (SNAI) rinkos informacija

No.1192

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

$ 87.02K
$ 87.02K$ 87.02K

$ 9.77M
$ 9.77M$ 9.77M

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,300.201028
999,953,300.201028 999,953,300.201028

SOL

Dabartinė SwarmNode.ai rinkos kapitalizacija yra $ 9.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 87.02K. SNAI apyvartoje yra 999.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 999953300.201028. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.77M

SwarmNode.ai (SNAI) kainos istorija USD

Stebėkite SwarmNode.ai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00023357+2.45%
30 dienų$ -0.001235-11.23%
60 dienų$ +0.002924+42.72%
90 dienų$ +0.000747+8.28%
SwarmNode.ai kainos pokytis šiandien

Šiandien SNAI užfiksuotas $ +0.00023357 (+2.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SwarmNode.ai 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001235 (-11.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SwarmNode.ai 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNAI rodiklis pasikeitė $ +0.002924 (+42.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SwarmNode.ai 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000747 (+8.28%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SwarmNode.ai (SNAI) pokyčius?

Peržiūrėkite SwarmNode.ai kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SwarmNode.ai (SNAI)

SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK.

SwarmNode.ai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SwarmNode.ai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SNAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SwarmNode.ai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SwarmNode.ai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SwarmNode.ai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SwarmNode.ai (SNAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SwarmNode.ai (SNAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SwarmNode.ai prognozes.

Peržiūrėkite SwarmNode.ai kainos prognozę dabar!

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomika

Supratimas apie SwarmNode.ai (SNAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SwarmNode.ai (SNAI)

Ieškote, kaip nusipirkti SwarmNode.ai? Viskas paprasta ir patogu! SwarmNode.ai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SNAI į vietos valiutas

1 SwarmNode.ai(SNAI) į VND
257.018605
1 SwarmNode.ai(SNAI) į AUD
A$0.01474817
1 SwarmNode.ai(SNAI) į GBP
0.00712991
1 SwarmNode.ai(SNAI) į EUR
0.00830195
1 SwarmNode.ai(SNAI) į USD
$0.009767
1 SwarmNode.ai(SNAI) į MYR
RM0.04121674
1 SwarmNode.ai(SNAI) į TRY
0.40318176
1 SwarmNode.ai(SNAI) į JPY
¥1.435749
1 SwarmNode.ai(SNAI) į ARS
ARS$13.9130915
1 SwarmNode.ai(SNAI) į RUB
0.82521383
1 SwarmNode.ai(SNAI) į INR
0.86223076
1 SwarmNode.ai(SNAI) į IDR
Rp160.11472848
1 SwarmNode.ai(SNAI) į KRW
13.60298925
1 SwarmNode.ai(SNAI) į PHP
0.55925842
1 SwarmNode.ai(SNAI) į EGP
￡E.0.47037872
1 SwarmNode.ai(SNAI) į BRL
R$0.0527418
1 SwarmNode.ai(SNAI) į CAD
C$0.01347846
1 SwarmNode.ai(SNAI) į BDT
1.1896206
1 SwarmNode.ai(SNAI) į NGN
14.73146843
1 SwarmNode.ai(SNAI) į COP
$38.30187652
1 SwarmNode.ai(SNAI) į ZAR
R.0.17102017
1 SwarmNode.ai(SNAI) į UAH
0.40318176
1 SwarmNode.ai(SNAI) į VES
Bs1.523652
1 SwarmNode.ai(SNAI) į CLP
$9.386087
1 SwarmNode.ai(SNAI) į PKR
Rs2.77392567
1 SwarmNode.ai(SNAI) į KZT
5.26519436
1 SwarmNode.ai(SNAI) į THB
฿0.3105906
1 SwarmNode.ai(SNAI) į TWD
NT$0.29652612
1 SwarmNode.ai(SNAI) į AED
د.إ0.03584489
1 SwarmNode.ai(SNAI) į CHF
Fr0.00771593
1 SwarmNode.ai(SNAI) į HKD
HK$0.07598726
1 SwarmNode.ai(SNAI) į AMD
֏3.73206837
1 SwarmNode.ai(SNAI) į MAD
.د.م0.08819601
1 SwarmNode.ai(SNAI) į MXN
$0.18176387
1 SwarmNode.ai(SNAI) į SAR
ريال0.03662625
1 SwarmNode.ai(SNAI) į PLN
0.03555188
1 SwarmNode.ai(SNAI) į RON
лв0.04229111
1 SwarmNode.ai(SNAI) į SEK
kr0.09141912
1 SwarmNode.ai(SNAI) į BGN
лв0.01631089
1 SwarmNode.ai(SNAI) į HUF
Ft3.28522812
1 SwarmNode.ai(SNAI) į CZK
0.20383729
1 SwarmNode.ai(SNAI) į KWD
د.ك0.002978935
1 SwarmNode.ai(SNAI) į ILS
0.03242644
1 SwarmNode.ai(SNAI) į AOA
Kz8.90330419
1 SwarmNode.ai(SNAI) į BHD
.د.ب0.003682159
1 SwarmNode.ai(SNAI) į BMD
$0.009767
1 SwarmNode.ai(SNAI) į DKK
kr0.06231346
1 SwarmNode.ai(SNAI) į HNL
L0.25599307
1 SwarmNode.ai(SNAI) į MUR
0.44498452
1 SwarmNode.ai(SNAI) į NAD
$0.17170386
1 SwarmNode.ai(SNAI) į NOK
kr0.09708398
1 SwarmNode.ai(SNAI) į NZD
$0.01640856
1 SwarmNode.ai(SNAI) į PAB
B/.0.009767
1 SwarmNode.ai(SNAI) į PGK
K0.04141208
1 SwarmNode.ai(SNAI) į QAR
ر.ق0.03555188
1 SwarmNode.ai(SNAI) į RSD
дин.0.97855573

SwarmNode.ai išteklius

Išsamesnei SwarmNode.ai analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SwarmNode.ai svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SwarmNode.ai

Kiek SwarmNode.ai(SNAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNAI kaina USD valiuta yra 0.009767USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNAI į USD kaina?
Dabartinė SNAI kaina USD valiuta yra $ 0.009767. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SwarmNode.ai rinkos kapitalizacija?
SNAI rinkos kapitalizacija yra $ 9.77MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNAI apyvartoje?
SNAI apyvartoje yra 999.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNAI kaina?
SNAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.12616366718356722USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNAI kaina?
SNAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000926233159983312USD.
Kokia yra SNAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNAI yra $ 87.02KUSD.
Ar SNAI kaina šiais metais kils?
SNAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:43:01(UTC+8)

SwarmNode.ai (SNAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SNAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

SNAI
SNAI
USD
USD

1 SNAI = 0.009767 USD

Prekiauti SNAI

SNAIUSDT
$0.009767
$0.009767$0.009767
+2.39%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis