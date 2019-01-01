SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSwarmNode.ai (SNAI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

SwarmNode.ai (SNAI) Informacija

SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK.

Oficiali svetainė:
https://swarmnode.ai/
Baltoji knyga:
https://docs.swarmnode.ai/docs/sdk/introduction
Blokų naršyklė:
https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SwarmNode.ai (SNAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 7.72M
$ 7.72M
Bendra pasiūla:
$ 999.95M
$ 999.95M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.95M
$ 999.95M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 7.72M
$ 7.72M
Visų laikų rekordas:
$ 0.135
$ 0.135
Visų laikų minimumas:
$ 0.000926233159983312
$ 0.000926233159983312
Dabartinė kaina:
$ 0.007724
$ 0.007724

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SwarmNode.ai (SNAI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SNAI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SNAI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SNAI tokenomiką, galite peržiūrėti SNAI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SNAI

Norite įtraukti SwarmNode.ai (SNAI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SNAI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

SwarmNode.ai (SNAI) Kainų istorija

SNAI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SNAI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SNAI? Mūsų SNAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.