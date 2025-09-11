Smart Blockchain (SMART) realiojo laiko kaina yra $ 0.00501. Per pastarąsias 24 valandas SMART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004918 iki aukščiausios $ 0.005299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMART kaina yra $ 0.0117409485813595, o žemiausia – $ 0.000631073698012632.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMART per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Smart Blockchain (SMART) rinkos informacija
No.3832
Dabartinė Smart Blockchain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 185.39K. SMART apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9000010200000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.09B
Smart Blockchain (SMART) kainos istorija USD
Stebėkite Smart Blockchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00003888
-0.77%
30 dienų
$ -0.00201
-28.64%
60 dienų
$ +0.000519
+11.55%
90 dienų
$ +0.002601
+107.97%
Smart Blockchain kainos pokytis šiandien
Šiandien SMART užfiksuotas $ -0.00003888 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Smart Blockchain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00201 (-28.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Smart Blockchain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SMART rodiklis pasikeitė $ +0.000519 (+11.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Smart Blockchain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002601 (+107.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smart Blockchain (SMART) pokyčius?
Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.
Smart Blockchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti SMARTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Smart Blockchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Smart Blockchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Smart Blockchain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Smart Blockchain (SMART) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smart Blockchain (SMART) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smart Blockchain prognozes.
Supratimas apie Smart Blockchain (SMART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Smart Blockchain (SMART)
Smart Blockchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.