Smart Blockchain logotipas

Smart Blockchain kaina(SMART)

1 SMART į USD – tiesioginė kaina:

$0.00501
-0.77%1D
USD
Smart Blockchain (SMART) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:42:24(UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004918
24 val. žemiausia
$ 0.005299
24 val. aukščiausia

$ 0.004918
$ 0.005299
$ 0.0117409485813595
$ 0.000631073698012632
0.00%

-0.77%

-20.80%

-20.80%

Smart Blockchain (SMART) realiojo laiko kaina yra $ 0.00501. Per pastarąsias 24 valandas SMART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004918 iki aukščiausios $ 0.005299 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMART kaina yra $ 0.0117409485813595, o žemiausia – $ 0.000631073698012632.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMART per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Smart Blockchain (SMART) rinkos informacija

No.3832

$ 0.00
$ 185.39K
$ 45.09B
0.00
9,000,010,200,000
9,000,010,200,000
0.00%

SMART

Dabartinė Smart Blockchain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 185.39K. SMART apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 9000010200000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.09B

Smart Blockchain (SMART) kainos istorija USD

Stebėkite Smart Blockchain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00003888-0.77%
30 dienų$ -0.00201-28.64%
60 dienų$ +0.000519+11.55%
90 dienų$ +0.002601+107.97%
Smart Blockchain kainos pokytis šiandien

Šiandien SMART užfiksuotas $ -0.00003888 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Smart Blockchain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00201 (-28.64%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Smart Blockchain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SMART rodiklis pasikeitė $ +0.000519 (+11.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Smart Blockchain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002601 (+107.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smart Blockchain (SMART) pokyčius?

Peržiūrėkite Smart Blockchain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Smart Blockchain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SMARTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Smart Blockchain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Smart Blockchain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Smart Blockchain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Smart Blockchain (SMART) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smart Blockchain (SMART) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smart Blockchain prognozes.

Peržiūrėkite Smart Blockchain kainos prognozę dabar!

Smart Blockchain (SMART) Tokenomika

Supratimas apie Smart Blockchain (SMART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Smart Blockchain (SMART)

Ieškote, kaip nusipirkti Smart Blockchain? Viskas paprasta ir patogu! Smart Blockchain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SMART į vietos valiutas

1 Smart Blockchain(SMART) į VND
131.83815
1 Smart Blockchain(SMART) į AUD
A$0.0075651
1 Smart Blockchain(SMART) į GBP
0.0036573
1 Smart Blockchain(SMART) į EUR
0.0042585
1 Smart Blockchain(SMART) į USD
$0.00501
1 Smart Blockchain(SMART) į MYR
RM0.0211422
1 Smart Blockchain(SMART) į TRY
0.2068128
1 Smart Blockchain(SMART) į JPY
¥0.73647
1 Smart Blockchain(SMART) į ARS
ARS$7.136745
1 Smart Blockchain(SMART) į RUB
0.4232949
1 Smart Blockchain(SMART) į INR
0.4422828
1 Smart Blockchain(SMART) į IDR
Rp82.1311344
1 Smart Blockchain(SMART) į KRW
6.9776775
1 Smart Blockchain(SMART) į PHP
0.2868726
1 Smart Blockchain(SMART) į EGP
￡E.0.2412816
1 Smart Blockchain(SMART) į BRL
R$0.027054
1 Smart Blockchain(SMART) į CAD
C$0.0069138
1 Smart Blockchain(SMART) į BDT
0.610218
1 Smart Blockchain(SMART) į NGN
7.5565329
1 Smart Blockchain(SMART) į COP
$19.6470156
1 Smart Blockchain(SMART) į ZAR
R.0.0877251
1 Smart Blockchain(SMART) į UAH
0.2068128
1 Smart Blockchain(SMART) į VES
Bs0.78156
1 Smart Blockchain(SMART) į CLP
$4.81461
1 Smart Blockchain(SMART) į PKR
Rs1.4228901
1 Smart Blockchain(SMART) į KZT
2.7007908
1 Smart Blockchain(SMART) į THB
฿0.159318
1 Smart Blockchain(SMART) į TWD
NT$0.1521036
1 Smart Blockchain(SMART) į AED
د.إ0.0183867
1 Smart Blockchain(SMART) į CHF
Fr0.0039579
1 Smart Blockchain(SMART) į HKD
HK$0.0389778
1 Smart Blockchain(SMART) į AMD
֏1.9143711
1 Smart Blockchain(SMART) į MAD
.د.م0.0452403
1 Smart Blockchain(SMART) į MXN
$0.0932361
1 Smart Blockchain(SMART) į SAR
ريال0.0187875
1 Smart Blockchain(SMART) į PLN
0.0182364
1 Smart Blockchain(SMART) į RON
лв0.0216933
1 Smart Blockchain(SMART) į SEK
kr0.0468936
1 Smart Blockchain(SMART) į BGN
лв0.0083667
1 Smart Blockchain(SMART) į HUF
Ft1.6851636
1 Smart Blockchain(SMART) į CZK
0.1045587
1 Smart Blockchain(SMART) į KWD
د.ك0.00152805
1 Smart Blockchain(SMART) į ILS
0.0166332
1 Smart Blockchain(SMART) į AOA
Kz4.5669657
1 Smart Blockchain(SMART) į BHD
.د.ب0.00188877
1 Smart Blockchain(SMART) į BMD
$0.00501
1 Smart Blockchain(SMART) į DKK
kr0.0319638
1 Smart Blockchain(SMART) į HNL
L0.1313121
1 Smart Blockchain(SMART) į MUR
0.2282556
1 Smart Blockchain(SMART) į NAD
$0.0880758
1 Smart Blockchain(SMART) į NOK
kr0.0497994
1 Smart Blockchain(SMART) į NZD
$0.0084168
1 Smart Blockchain(SMART) į PAB
B/.0.00501
1 Smart Blockchain(SMART) į PGK
K0.0212424
1 Smart Blockchain(SMART) į QAR
ر.ق0.0182364
1 Smart Blockchain(SMART) į RSD
дин.0.5019519

Smart Blockchain išteklius

Išsamesnei Smart Blockchain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Smart Blockchain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Smart Blockchain

Kiek Smart Blockchain(SMART) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SMART kaina USD valiuta yra 0.00501USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SMART į USD kaina?
Dabartinė SMART kaina USD valiuta yra $ 0.00501. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Smart Blockchain rinkos kapitalizacija?
SMART rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SMART apyvartoje?
SMART apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SMART kaina?
SMART pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0117409485813595USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SMART kaina?
SMART pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000631073698012632USD.
Kokia yra SMART prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SMART yra $ 185.39KUSD.
Ar SMART kaina šiais metais kils?
SMART šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SMART kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:42:24(UTC+8)

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

