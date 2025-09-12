Smart Blockchain (SMART) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Smart Blockchain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SMART augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Smart Blockchain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Smart Blockchain kainos prognozė
$0.005047
$0.005047$0.005047
+1.56%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:21:25(UTC+8)

Smart Blockchain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Smart Blockchain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005047 prekybos kainą 2025 m.

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Smart Blockchain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005299 prekybos kainą 2026 m.

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SMART ateities kaina yra $ 0.005564 su 10.25% augimo norma.

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SMART ateities kaina yra $ 0.005842 su 15.76% augimo norma.

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SMART 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006134, o augimo norma – 21.55%.

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SMART 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006441, o augimo norma – 27.63%.

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Smart Blockchain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010492 prekybos kainą.

Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Smart Blockchain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017090 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005047
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005299
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005564
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005842
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006134
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006441
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006763
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007101
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007456
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007829
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008221
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008632
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009063
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009516
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009992
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010492
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Smart Blockchain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005047
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005047
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005051
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005067
    0.41%
Smart Blockchain (SMART) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SMART kaina yra $0.005047. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Smart Blockchain (SMART) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SMART, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005047. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Smart Blockchain (SMART) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SMART, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005051. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Smart Blockchain (SMART) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SMART kaina yra $0.005067. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Smart Blockchain kainų statistika

$ 0.005047
$ 0.005047$ 0.005047

+1.56%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 232.25K
$ 232.25K$ 232.25K

--

Naujausia SMART kaina yra $ 0.005047. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.56%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 232.25K.
Be to, SMART turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Smart Blockchain (SMART)

Bandote įsigyti SMART? Dabar galite SMART įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Smart Blockchain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SMART dabar

Smart Blockchain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Smart Blockchain, dabartinė Smart Blockchain kaina yra 0.005047USD. Apyvartinė Smart Blockchain (SMART) pasiūla yra 0.00 SMART, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000103
    $ 0.005211
    $ 0.004899
  • 7 dienos
    -0.11%
    $ -0.000671
    $ 0.0058
    $ 0.00471
  • 30 dienų
    -0.51%
    $ -0.005352
    $ 0.01084
    $ 0.00471
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Smart Blockchain kaina pasikeitė $0.000103, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Smart Blockchain buvo prekiaujama aukščiausia $0.0058 ir žemiausia $0.00471. Kainos pokytis buvo -0.11%. Ši naujausia tendencija parodo SMART potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Smart Blockchain įvyko -0.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005352 vertę. Tai rodo, kad SMART artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Smart Blockchain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SMART kainų istoriją

Kaip veikia Smart Blockchain (SMART) kainų prognozės modulis?

Smart Blockchain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SMART kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Smart Blockchain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SMART būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Smart Blockchain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SMART ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SMART pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Smart Blockchain potencialą.

Kodėl SMART kainų prognozė yra svarbi?

SMART kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SMART dabar?
Pagal jūsų prognozes, SMART pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SMART kainų prognozė?
Remiantis Smart Blockchain (SMART) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SMART kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SMART 2026 m.?
1 vieneto Smart Blockchain (SMART) kaina šiandien yra $0.005047. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SMART padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SMART kaina 2027 m.?
Smart Blockchain (SMART) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SMART kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SMART kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smart Blockchain (SMART) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SMART kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smart Blockchain (SMART) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SMART 2030 m.?
1 vieneto Smart Blockchain (SMART) kaina šiandien yra $0.005047. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SMART padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SMART kainų prognozė 2040 metams?
Smart Blockchain (SMART) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SMART kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:21:25(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.