SIX (SIX) realiojo laiko kaina yra $ 0.02155. Per pastarąsias 24 valandas SIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02143 iki aukščiausios $ 0.02158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIX kaina yra $ 0.5520867825854208, o žemiausia – $ 0.00405629769192.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIX per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SIX (SIX) rinkos informacija
No.950
$ 18.34M
$ 77.34K
$ 21.55M
850.97M
1,000,000,000
999,999,970
85.09%
BSC
Dabartinė SIX rinkos kapitalizacija yra $ 18.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.34K. SIX apyvartoje yra 850.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999970. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.55M
SIX (SIX) kainos istorija USD
Stebėkite SIX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000086
-0.04%
30 dienų
$ -0.00208
-8.81%
60 dienų
$ -0.00065
-2.93%
90 dienų
$ +0.00337
+18.53%
SIX kainos pokytis šiandien
Šiandien SIX užfiksuotas $ -0.0000086 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SIX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00208 (-8.81%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SIX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SIX rodiklis pasikeitė $ -0.00065 (-2.93% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SIX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00337 (+18.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SIX (SIX) pokyčius?
SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.
SIX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SIX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SIXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SIX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SIX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SIX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SIX (SIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SIX (SIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SIX prognozes.
Supratimas apie SIX (SIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SIX (SIX)
Ieškote, kaip nusipirkti SIX? Viskas paprasta ir patogu! SIX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.