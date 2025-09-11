SinVerse (SIN) realiojo laiko kaina yra $ 0.001117. Per pastarąsias 24 valandas SIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001071 iki aukščiausios $ 0.001128 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIN kaina yra $ 0.7442633227281465, o žemiausia – $ 0.000848252553658032.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIN per pastarąją valandą pasikeitė +0.26%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SinVerse (SIN) rinkos informacija
$ 922.58K
$ 78.97K
$ 1.12M
825.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
82.59%
BSC
Dabartinė SinVerse rinkos kapitalizacija yra $ 922.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 78.97K. SIN apyvartoje yra 825.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.12M
SinVerse (SIN) kainos istorija USD
Stebėkite SinVerse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000489
+0.44%
30 dienų
$ -0.000041
-3.55%
60 dienų
$ +0.000156
+16.23%
90 dienų
$ -0.000018
-1.59%
SinVerse kainos pokytis šiandien
Šiandien SIN užfiksuotas $ +0.00000489 (+0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SinVerse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000041 (-3.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SinVerse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SIN rodiklis pasikeitė $ +0.000156 (+16.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SinVerse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000018 (-1.59%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SinVerse (SIN) pokyčius?
The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.
SinVerse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SinVerse (SIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SinVerse (SIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SinVerse prognozes.
Supratimas apie SinVerse (SIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
