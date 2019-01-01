SinVerse (SIN) Tokenomika

SinVerse (SIN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSinVerse (SIN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

SinVerse (SIN) Informacija

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

Oficiali svetainė:
https://sinverse.com/
Baltoji knyga:
https://sinverse.com/documents
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0x6397de0f9aedc0f7a8fa8b438dde883b9c201010

SinVerse (SIN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SinVerse (SIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 963.05K
$ 963.05K$ 963.05K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 825.94M
$ 825.94M$ 825.94M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M
Visų laikų rekordas:
$ 0.71
$ 0.71$ 0.71
Visų laikų minimumas:
$ 0.000848252553658032
$ 0.000848252553658032$ 0.000848252553658032
Dabartinė kaina:
$ 0.001166
$ 0.001166$ 0.001166

SinVerse (SIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SinVerse (SIN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SIN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SIN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SIN tokenomiką, galite peržiūrėti SIN tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SIN

Norite įtraukti SinVerse (SIN) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SIN pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

SinVerse (SIN) Kainų istorija

SIN kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SIN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SIN? Mūsų SIN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.