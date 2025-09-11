Sigma (SIGMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.010776. Per pastarąsias 24 valandas SIGMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00998 iki aukščiausios $ 0.011556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIGMA kaina yra $ 0.17333748374701385, o žemiausia – $ 0.003830283803696889.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIGMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sigma (SIGMA) rinkos informacija
Dabartinė Sigma rinkos kapitalizacija yra $ 9.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.02K. SIGMA apyvartoje yra 899.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 899849202.85. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.70M
Sigma (SIGMA) kainos istorija USD
Stebėkite Sigma kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00027281
-2.46%
30 dienų
$ -0.004405
-29.02%
60 dienų
$ -0.008153
-43.08%
90 dienų
$ -0.013518
-55.65%
Sigma kainos pokytis šiandien
Šiandien SIGMA užfiksuotas $ -0.00027281 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sigma 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004405 (-29.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sigma 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SIGMA rodiklis pasikeitė $ -0.008153 (-43.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sigma 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.013518 (-55.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.
Sigma kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sigma (SIGMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sigma (SIGMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sigma prognozes.
Supratimas apie Sigma (SIGMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIGMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
