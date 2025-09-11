Daugiau apie SIGMA

SIGMA Kainos informacija

SIGMA Oficiali svetainė

SIGMA Tokenomika

SIGMA Kainų prognozė

SIGMA Istorija

SIGMA pirkimo vadovas

SIGMAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SIGMA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Sigma logotipas

Sigma kaina(SIGMA)

1 SIGMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.010772
$0.010772$0.010772
-2.47%1D
USD
Sigma (SIGMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:49(UTC+8)

Sigma (SIGMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00998
$ 0.00998$ 0.00998
24 val. žemiausia
$ 0.011556
$ 0.011556$ 0.011556
24 val. aukščiausia

$ 0.00998
$ 0.00998$ 0.00998

$ 0.011556
$ 0.011556$ 0.011556

$ 0.17333748374701385
$ 0.17333748374701385$ 0.17333748374701385

$ 0.003830283803696889
$ 0.003830283803696889$ 0.003830283803696889

+0.19%

-2.46%

+9.84%

+9.84%

Sigma (SIGMA) realiojo laiko kaina yra $ 0.010776. Per pastarąsias 24 valandas SIGMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00998 iki aukščiausios $ 0.011556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIGMA kaina yra $ 0.17333748374701385, o žemiausia – $ 0.003830283803696889.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIGMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -2.46%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sigma (SIGMA) rinkos informacija

No.1183

$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M

$ 58.02K
$ 58.02K$ 58.02K

$ 9.70M
$ 9.70M$ 9.70M

899.85M
899.85M 899.85M

899,849,202.85
899,849,202.85 899,849,202.85

SOL

Dabartinė Sigma rinkos kapitalizacija yra $ 9.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 58.02K. SIGMA apyvartoje yra 899.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 899849202.85. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.70M

Sigma (SIGMA) kainos istorija USD

Stebėkite Sigma kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00027281-2.46%
30 dienų$ -0.004405-29.02%
60 dienų$ -0.008153-43.08%
90 dienų$ -0.013518-55.65%
Sigma kainos pokytis šiandien

Šiandien SIGMA užfiksuotas $ -0.00027281 (-2.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sigma 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.004405 (-29.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sigma 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SIGMA rodiklis pasikeitė $ -0.008153 (-43.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sigma 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.013518 (-55.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sigma (SIGMA) pokyčius?

Peržiūrėkite Sigma kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sigma (SIGMA)

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

Sigma galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sigma investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SIGMAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sigma mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sigma, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sigma kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sigma (SIGMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sigma (SIGMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sigma prognozes.

Peržiūrėkite Sigma kainos prognozę dabar!

Sigma (SIGMA) Tokenomika

Supratimas apie Sigma (SIGMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIGMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sigma (SIGMA)

Ieškote, kaip nusipirkti Sigma? Viskas paprasta ir patogu! Sigma lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SIGMA į vietos valiutas

1 Sigma(SIGMA) į VND
283.57044
1 Sigma(SIGMA) į AUD
A$0.01627176
1 Sigma(SIGMA) į GBP
0.00786648
1 Sigma(SIGMA) į EUR
0.0091596
1 Sigma(SIGMA) į USD
$0.010776
1 Sigma(SIGMA) į MYR
RM0.04547472
1 Sigma(SIGMA) į TRY
0.44483328
1 Sigma(SIGMA) į JPY
¥1.584072
1 Sigma(SIGMA) į ARS
ARS$15.350412
1 Sigma(SIGMA) į RUB
0.91046424
1 Sigma(SIGMA) į INR
0.95130528
1 Sigma(SIGMA) į IDR
Rp176.65570944
1 Sigma(SIGMA) į KRW
15.008274
1 Sigma(SIGMA) į PHP
0.61703376
1 Sigma(SIGMA) į EGP
￡E.0.51897216
1 Sigma(SIGMA) į BRL
R$0.0581904
1 Sigma(SIGMA) į CAD
C$0.01487088
1 Sigma(SIGMA) į BDT
1.3125168
1 Sigma(SIGMA) į NGN
16.25333304
1 Sigma(SIGMA) į COP
$42.25873056
1 Sigma(SIGMA) į ZAR
R.0.18868776
1 Sigma(SIGMA) į UAH
0.44483328
1 Sigma(SIGMA) į VES
Bs1.681056
1 Sigma(SIGMA) į CLP
$10.355736
1 Sigma(SIGMA) į PKR
Rs3.06049176
1 Sigma(SIGMA) į KZT
5.80912608
1 Sigma(SIGMA) į THB
฿0.3426768
1 Sigma(SIGMA) į TWD
NT$0.32715936
1 Sigma(SIGMA) į AED
د.إ0.03954792
1 Sigma(SIGMA) į CHF
Fr0.00851304
1 Sigma(SIGMA) į HKD
HK$0.08383728
1 Sigma(SIGMA) į AMD
֏4.11761736
1 Sigma(SIGMA) į MAD
.د.م0.09730728
1 Sigma(SIGMA) į MXN
$0.20054136
1 Sigma(SIGMA) į SAR
ريال0.04041
1 Sigma(SIGMA) į PLN
0.03922464
1 Sigma(SIGMA) į RON
лв0.04666008
1 Sigma(SIGMA) į SEK
kr0.10086336
1 Sigma(SIGMA) į BGN
лв0.01799592
1 Sigma(SIGMA) į HUF
Ft3.62461536
1 Sigma(SIGMA) į CZK
0.22489512
1 Sigma(SIGMA) į KWD
د.ك0.00328668
1 Sigma(SIGMA) į ILS
0.03577632
1 Sigma(SIGMA) į AOA
Kz9.82307832
1 Sigma(SIGMA) į BHD
.د.ب0.004062552
1 Sigma(SIGMA) į BMD
$0.010776
1 Sigma(SIGMA) į DKK
kr0.06875088
1 Sigma(SIGMA) į HNL
L0.28243896
1 Sigma(SIGMA) į MUR
0.49095456
1 Sigma(SIGMA) į NAD
$0.18944208
1 Sigma(SIGMA) į NOK
kr0.10711344
1 Sigma(SIGMA) į NZD
$0.01810368
1 Sigma(SIGMA) į PAB
B/.0.010776
1 Sigma(SIGMA) į PGK
K0.04569024
1 Sigma(SIGMA) į QAR
ر.ق0.03922464
1 Sigma(SIGMA) į RSD
дин.1.07964744

Sigma išteklius

Išsamesnei Sigma analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Sigma svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sigma

Kiek Sigma(SIGMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SIGMA kaina USD valiuta yra 0.010776USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SIGMA į USD kaina?
Dabartinė SIGMA kaina USD valiuta yra $ 0.010776. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sigma rinkos kapitalizacija?
SIGMA rinkos kapitalizacija yra $ 9.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SIGMA apyvartoje?
SIGMA apyvartoje yra 899.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SIGMA kaina?
SIGMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.17333748374701385USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SIGMA kaina?
SIGMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.003830283803696889USD.
Kokia yra SIGMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SIGMA yra $ 58.02KUSD.
Ar SIGMA kaina šiais metais kils?
SIGMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SIGMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:49(UTC+8)

Sigma (SIGMA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SIGMA-į-USD skaičiuoklė

Suma

SIGMA
SIGMA
USD
USD

1 SIGMA = 0.010776 USD

Prekiauti SIGMA

SIGMAUSDT
$0.010772
$0.010772$0.010772
-2.48%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis