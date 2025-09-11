SHX (SHX) realiojo laiko kaina yra $ 0.024344. Per pastarąsias 24 valandas SHX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.022156 iki aukščiausios $ 0.024679 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHX kaina yra $ 0.05930882, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHX per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – +1.97%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SHX (SHX) rinkos informacija
No.287
$ 141.05M
$ 532.12K
$ 2.43B
5.79B
100,000,000,000
99,756,866,344
5.79%
XLM
Dabartinė SHX rinkos kapitalizacija yra $ 141.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 532.12K. SHX apyvartoje yra 5.79B vienetų, o bendras kiekis siekia 99756866344. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.43B
SHX (SHX) kainos istorija USD
Stebėkite SHX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00047143
+1.97%
30 dienų
$ -0.000897
-3.56%
60 dienų
$ +0.009552
+64.57%
90 dienų
$ +0.010739
+78.93%
SHX kainos pokytis šiandien
Šiandien SHX užfiksuotas $ +0.00047143 (+1.97%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SHX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000897 (-3.56%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SHX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHX rodiklis pasikeitė $ +0.009552 (+64.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SHX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.010739 (+78.93%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SHX (SHX) pokyčius?
Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.
SHX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SHX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SHXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SHX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SHX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SHX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SHX (SHX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SHX (SHX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SHX prognozes.
Supratimas apie SHX (SHX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SHX (SHX)
Ieškote, kaip nusipirkti SHX? Viskas paprasta ir patogu! SHX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
