Apie SHX kainų istoriją
SHX kainų istorijos stebėjimas – būtinas įrankis kriptovaliutų investuotojams, leidžiantis lengvai sekti investicijų rezultatus. Ši funkcija rodo išsamius SHX kainos pokyčius laike, įskaitant pradinę vertę, aukščiausią tašką ir uždarymo kainas bei prekybos apimtį. Be to, galima greitai peržiūrėti kasdienius procentinius pokyčius, išskiriant dienas su reikšmingais kainų svyravimais. Svarbu paminėti, kad SHX pasiekė aukščiausią vertę -, pakildama iki 0 USD. Kainų informacija imama tik iš MEXC prekybos istorijos, užtikrinant patikimumą ir tikslumą. Istoriniai SHX kainų duomenys pateikiami įvairiais intervalais: 1 dienos, 1 savaitės ir 1 mėnesio, įskaitant atidarymo, aukščiausią, žemiausią, uždarymo kainas ir apimtis. Duomenys kruopščiai patikrinti dėl nuoseklumo, išsamumo ir tikslumo – puikiai tinka prekybos simuliacijoms ir testavimui. Duomenų rinkinius galima nemokamai atsisiųsti, jie atnaujinami realiu laiku, suteikdami vertingą informaciją investuotojams.
SHX istorinių duomenų panaudojimas prekyboje
SHX istoriniai duomenys vaidina pagrindinį vaidmenį prekybos strategijose. Panaudojimas:
1. Techninė analizė: Prekybininkai naudoja SHX istorinius duomenis, kad nustatytų rinkos tendencijas ir modelius. Naudodami grafikus ir vaizdinius įrankius, jie atpažįsta tendencijas sprendimams apie įėjimą į rinką ir išėjimą iš jos. Efektyvus būdas apima SHX istorinių duomenų saugojimą „GridDB“ ir analizę „Python“ kalba, naudojant „Matplotlib“ vizualizacijai ir „Pandas“, „Numpy“ bei „Scipy“ duomenų analizei.
2. Kainos prognozė: Istoriniai duomenys yra labai svarbūs prognozuojant SHX kainų pokyčius. Analizuodami ankstesnes rinkos tendencijas, prekiautojai gali atpažinti modelius ir nuspėti būsimą rinkos elgesį. MEXC išsamūs SHX istoriniai duomenys su kas minutę atnaujinamomis atidarymo, aukščiausiomis, žemiausiomis ir uždarymo kainomis būtini kuriant ir apmokant prognozavimo modelius informuotiems prekybos sprendimams.
3. Rizikos valdymas: Istoriniai duomenys leidžia įvertinti SHXinvesticijų riziką. Jie padeda suprasti SHX nepastovumą ir priimti labiau pagrįstus investavimo sprendimus.
4. Portfelio valdymas: Istoriniai duomenys padeda sekti investicijų rezultatus. Taip prekiautojai gali atpažinti prastai veikiantį turtą ir optimizuoti portfelius geresnei grąžai.
5. Prekybos robotų apmokymas: SHX istorinius kriptovaliutų OHLC (atidarymo, aukščiausia, žemiausia, uždarymo) rinkos duomenis galima atsisiųsti SHX prekybos robotų apmokymui, siekiant geresnių rinkos rezultatų.
Įrankiai ir ištekliai leidžia analizuoti SHX istorinius duomenis, suteikdami vertingų įžvalgų prekybos strategijoms tobulinti.
Atsakomybės apribojimas
Šis turinys teikiamas jums tik informaciniais tikslais, tai nėra MEXC pasiūlymas ar paraginimas pirkti, parduoti ar laikyti bet kokį vertybinį popierių, finansinį produktą ar instrumentą, minimą turinyje, ir nėra investavimo patarimas, finansinis patarimas, prekybos patarimas ar bet koks kitas patarimas. Pateikti duomenys gali atspindėti turto kainas iš MEXC biržos ir kitų kriptovaliutų biržų bei rinkos duomenų platformų. MEXC gali taikyti kriptovaliutų sandorių mokesčius, kurie neatsispindi rodomose konvertavimo kainose. MEXC neatsako už turinio klaidas, vėlavimus ar veiksmus, atliktus remiantis turiniu.
SHX tiesioginė kaina
SHX šiuo metu prekiaujama undefined USD. Jo rinkos kapitalizacija yra 0.00 USD, o 24 valandų prekybos apimtis yra 0.00 USD. Daugiau SHX duomenų rasite MEXC tiesioginės kainos puslapyje.
Naudodamiesi SHX tiesiogine kainų statistika, naudotojai gali analizuoti esamas rinkos tendencijas ir numatyti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius kainų pokyčius. Turėdami po ranka realaus laiko duomenis, galite priimti pagrįstus sprendimus ir sužinoti galimas ateities kainų prognozes dėl SHX.