SHIBAINU (SHIB) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001314. Per pastarąsias 24 valandas SHIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001284 iki aukščiausios $ 0.0000132 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIB kaina yra $ 0.000088450814267188, o žemiausia – $ 0.00000000008164606.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIB per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SHIBAINU (SHIB) rinkos informacija
Dabartinė SHIBAINU rinkos kapitalizacija yra $ 7.74B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.84M. SHIB apyvartoje yra 589.25T vienetų, o bendras kiekis siekia 589500930921895.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.75B
SHIBAINU (SHIB) kainos istorija USD
Stebėkite SHIBAINU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000001095
+0.84%
30 dienų
$ +0.00000008
+0.61%
60 dienų
$ -0.0000001
-0.76%
90 dienų
$ +0.00000139
+11.82%
SHIBAINU kainos pokytis šiandien
Šiandien SHIB užfiksuotas $ +0.0000001095 (+0.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SHIBAINU 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000008 (+0.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SHIBAINU 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIB rodiklis pasikeitė $ -0.0000001 (-0.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SHIBAINU 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000139 (+11.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SHIBAINU (SHIB) pokyčius?
Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.
SHIBAINU kainos prognozė (USD)
Supratimas apie SHIBAINU (SHIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
Kaip pirkti SHIBAINU (SHIB)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.