SHIBAINU logotipas

SHIBAINU kaina(SHIB)

1 SHIB į USD – tiesioginė kaina:

SHIBAINU (SHIB) kainos grafikas realiu laiku
SHIBAINU (SHIB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

SHIBAINU (SHIB) realiojo laiko kaina yra $ 0.00001314. Per pastarąsias 24 valandas SHIB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001284 iki aukščiausios $ 0.0000132 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIB kaina yra $ 0.000088450814267188, o žemiausia – $ 0.00000000008164606.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIB per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SHIBAINU (SHIB) rinkos informacija

No.23

ETH

Dabartinė SHIBAINU rinkos kapitalizacija yra $ 7.74B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.84M. SHIB apyvartoje yra 589.25T vienetų, o bendras kiekis siekia 589500930921895.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.75B

SHIBAINU (SHIB) kainos istorija USD

Stebėkite SHIBAINU kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000001095+0.84%
30 dienų$ +0.00000008+0.61%
60 dienų$ -0.0000001-0.76%
90 dienų$ +0.00000139+11.82%
SHIBAINU kainos pokytis šiandien

Šiandien SHIB užfiksuotas $ +0.0000001095 (+0.84%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SHIBAINU 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00000008 (+0.61%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SHIBAINU 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIB rodiklis pasikeitė $ -0.0000001 (-0.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SHIBAINU 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00000139 (+11.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SHIBAINU (SHIB) pokyčius?

Peržiūrėkite SHIBAINU kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SHIBAINU (SHIB)

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.

Taip pat galite:
- Patikrinti SHIBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SHIBAINU mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SHIBAINU, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SHIBAINU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SHIBAINU (SHIB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SHIBAINU (SHIB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SHIBAINU prognozes.

Peržiūrėkite SHIBAINU kainos prognozę dabar!

SHIBAINU (SHIB) Tokenomika

Supratimas apie SHIBAINU (SHIB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SHIBAINU (SHIB)

Ieškote, kaip nusipirkti SHIBAINU? Viskas paprasta ir patogu! SHIBAINU lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SHIBAINU išteklius

Išsamesnei SHIBAINU analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SHIBAINU svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SHIBAINU

Kiek SHIBAINU(SHIB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIB kaina USD valiuta yra 0.00001314USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIB į USD kaina?
Dabartinė SHIB kaina USD valiuta yra $ 0.00001314. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SHIBAINU rinkos kapitalizacija?
SHIB rinkos kapitalizacija yra $ 7.74BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIB apyvartoje?
SHIB apyvartoje yra 589.25TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIB kaina?
SHIB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000088450814267188USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIB kaina?
SHIB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000000008164606USD.
Kokia yra SHIB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIB yra $ 5.84MUSD.
Ar SHIB kaina šiais metais kils?
SHIB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
SHIBAINU (SHIB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
