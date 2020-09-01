SHIB

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

VardasSHIB

ReitingasNo.23

Rinkos kapitalizacija$0,00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0,00

Rinkos dalis0.0018%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0,00%

Cirkuliuojantis kiekis589 245 883 995 181,9

Maksimali pasiūla589 552 695 333 683

Bendra pasiūla589 500 925 987 530,2

Cirkuliacijos norma0.9994%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.000088450814267188,2021-10-28

Mažiausia kaina0.00000000008164606,2020-09-01

Vieša blokų grandinėETH

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Atsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

SHIB/USDT
SHIBAINU
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (SHIB)
--
24 val. suma (USDT)
--
SHIB/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (SHIB)
--
24 val. suma (USDT)
--
