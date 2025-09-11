AI Avatar (SGT) realiojo laiko kaina yra $ 0,0956. Per pastarąsias 24 valandas SGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,0916 iki aukščiausios $ 0,0968 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SGT kaina yra $ 4,821033656850781, o žemiausia – $ 0,046719244351448454.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SGT per pastarąją valandą pasikeitė %0,00, per 24 valandas – -%0,52, o per pastarąsias 7 dienas – +%5,28. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
AI Avatar (SGT) rinkos informacija
No.2170
$ 961.06K
$ 961.06K$ 961.06K
$ 288.42K
$ 288.42K$ 288.42K
$ 23,90M
$ 23,90M$ 23,90M
10.05M
10.05M 10.05M
250.000.000
250.000.000 250.000.000
250.000.000
250.000.000 250.000.000
%4,02
ETH
Dabartinė AI Avatar rinkos kapitalizacija yra $ 961.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 288.42K. SGT apyvartoje yra 10.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23,90M
AI Avatar (SGT) kainos istorija USD
Stebėkite AI Avatar kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0,0005
-%0,52
30 dienų
$ +0,0038
+%4,13
60 dienų
$ -0,015
-%13,57
90 dienų
$ -0,0373
-%28,07
AI Avatar kainos pokytis šiandien
Šiandien SGT užfiksuotas $ -0,0005 (-%0,52) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
AI Avatar 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0,0038 (+%4,13), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
AI Avatar 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SGT rodiklis pasikeitė $ -0,015 (-%13,57 ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
AI Avatar 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0,0373 (-%28,07), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI Avatar (SGT) pokyčius?
Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.
AI Avatar galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Avatar investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SGTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI Avatar mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Avatar, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
AI Avatar kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos AI Avatar (SGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Avatar (SGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Avatar prognozes.
Supratimas apie AI Avatar (SGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti AI Avatar (SGT)
Ieškote, kaip nusipirkti AI Avatar? Viskas paprasta ir patogu! AI Avatar lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.