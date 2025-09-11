Daugiau apie SGT

AI Avatar logotipas

AI Avatar kaina(SGT)

1 SGT į USD – tiesioginė kaina:

$0,0956
$0,0956$0,0956
-0.52%1D
USD
AI Avatar (SGT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:27(UTC+8)

AI Avatar (SGT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0,0916
$ 0,0916$ 0,0916
24 val. žemiausia
$ 0,0968
$ 0,0968$ 0,0968
24 val. aukščiausia

$ 0,0916
$ 0,0916$ 0,0916

$ 0,0968
$ 0,0968$ 0,0968

$ 4,821033656850781
$ 4,821033656850781$ 4,821033656850781

$ 0,046719244351448454
$ 0,046719244351448454$ 0,046719244351448454

%0,00

-%0,52

+%5,28

+%5,28

AI Avatar (SGT) realiojo laiko kaina yra $ 0,0956. Per pastarąsias 24 valandas SGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0,0916 iki aukščiausios $ 0,0968 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SGT kaina yra $ 4,821033656850781, o žemiausia – $ 0,046719244351448454.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SGT per pastarąją valandą pasikeitė %0,00, per 24 valandas – -%0,52, o per pastarąsias 7 dienas – +%5,28. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

AI Avatar (SGT) rinkos informacija

No.2170

$ 961.06K
$ 961.06K$ 961.06K

$ 288.42K
$ 288.42K$ 288.42K

$ 23,90M
$ 23,90M$ 23,90M

10.05M
10.05M 10.05M

250.000.000
250.000.000 250.000.000

250.000.000
250.000.000 250.000.000

%4,02

ETH

Dabartinė AI Avatar rinkos kapitalizacija yra $ 961.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 288.42K. SGT apyvartoje yra 10.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23,90M

AI Avatar (SGT) kainos istorija USD

Stebėkite AI Avatar kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0,0005-%0,52
30 dienų$ +0,0038+%4,13
60 dienų$ -0,015-%13,57
90 dienų$ -0,0373-%28,07
AI Avatar kainos pokytis šiandien

Šiandien SGT užfiksuotas $ -0,0005 (-%0,52) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

AI Avatar 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0,0038 (+%4,13), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

AI Avatar 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SGT rodiklis pasikeitė $ -0,015 (-%13,57 ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

AI Avatar 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0,0373 (-%28,07), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir AI Avatar (SGT) pokyčius?

Peržiūrėkite AI Avatar kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra AI Avatar (SGT)

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

AI Avatar galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų AI Avatar investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SGTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie AI Avatar mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti AI Avatar, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

AI Avatar kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos AI Avatar (SGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų AI Avatar (SGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes AI Avatar prognozes.

Peržiūrėkite AI Avatar kainos prognozę dabar!

AI Avatar (SGT) Tokenomika

Supratimas apie AI Avatar (SGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti AI Avatar (SGT)

Ieškote, kaip nusipirkti AI Avatar? Viskas paprasta ir patogu! AI Avatar lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

$0,0956
AI Avatar išteklius

Išsamesnei AI Avatar analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali AI Avatar svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie AI Avatar

Kiek AI Avatar(SGT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SGT kaina USD valiuta yra 0,0956USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SGT į USD kaina?
Dabartinė SGT kaina USD valiuta yra $ 0,0956. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra AI Avatar rinkos kapitalizacija?
SGT rinkos kapitalizacija yra $ 961.06KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SGT apyvartoje?
SGT apyvartoje yra 10.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SGT kaina?
SGT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,821033656850781USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SGT kaina?
SGT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0,046719244351448454USD.
Kokia yra SGT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SGT yra $ 288.42KUSD.
Ar SGT kaina šiais metais kils?
SGT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SGT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:41:27(UTC+8)

