SGC (SGC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0004451. Per pastarąsias 24 valandas SGC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000415 iki aukščiausios $ 0.0004993 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SGC kaina yra $ 0.007676324559124294, o žemiausia – $ 0.000379900814454748.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SGC per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +5.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.76%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SGC (SGC) rinkos informacija
$ 753.72K
$ 753.72K$ 753.72K
$ 54.06K
$ 54.06K$ 54.06K
$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M
1.69B
1.69B 1.69B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
16.93%
BSC
Dabartinė SGC rinkos kapitalizacija yra $ 753.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.06K. SGC apyvartoje yra 1.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.45M
SGC (SGC) kainos istorija USD
Stebėkite SGC kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00002289
+5.41%
30 dienų
$ -0.0000125
-2.74%
60 dienų
$ -0.0002069
-31.74%
90 dienų
$ -0.0005549
-55.49%
SGC kainos pokytis šiandien
Šiandien SGC užfiksuotas $ +0.00002289 (+5.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SGC 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000125 (-2.74%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SGC 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SGC rodiklis pasikeitė $ -0.0002069 (-31.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SGC 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0005549 (-55.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.
SGC galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SGC investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SGCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SGC mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SGC, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SGC kainos prognozė (USD)
Kaip pirkti SGC (SGC)
Ieškote, kaip nusipirkti SGC? Viskas paprasta ir patogu! SGC lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.