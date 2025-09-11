SongbirdFinanceToken (SFIN) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 203.03
$ 203.03$ 203.03
24 val. žemiausia
$ 229
$ 229$ 229
24 val. aukščiausia
$ 203.03
$ 203.03$ 203.03
$ 229
$ 229$ 229
$ 994.457762214083
$ 994.457762214083$ 994.457762214083
$ 99.75607582034051
$ 99.75607582034051$ 99.75607582034051
+5.85%
+6.94%
+5.44%
+5.44%
SongbirdFinanceToken (SFIN) realiojo laiko kaina yra $ 218.42. Per pastarąsias 24 valandas SFIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 203.03 iki aukščiausios $ 229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFIN kaina yra $ 994.457762214083, o žemiausia – $ 99.75607582034051.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFIN per pastarąją valandą pasikeitė +5.85%, per 24 valandas – +6.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SongbirdFinanceToken (SFIN) rinkos informacija
No.7304
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 33.59K
$ 33.59K$ 33.59K
$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M
0.00
0.00 0.00
11,000
11,000 11,000
10,999.999976432919
10,999.999976432919 10,999.999976432919
0.00%
SGB
Dabartinė SongbirdFinanceToken rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.59K. SFIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10999.999976432919. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.40M
SongbirdFinanceToken (SFIN) kainos istorija USD
Stebėkite SongbirdFinanceToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +14.1746
+6.94%
30 dienų
$ -9.57
-4.20%
60 dienų
$ -66.03
-23.22%
90 dienų
$ -98.98
-31.19%
SongbirdFinanceToken kainos pokytis šiandien
Šiandien SFIN užfiksuotas $ +14.1746 (+6.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SongbirdFinanceToken 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -9.57 (-4.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SongbirdFinanceToken 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFIN rodiklis pasikeitė $ -66.03 (-23.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SongbirdFinanceToken 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -98.98 (-31.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SongbirdFinanceToken (SFIN) pokyčius?
Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.
SongbirdFinanceToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SongbirdFinanceToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SFINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SongbirdFinanceToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SongbirdFinanceToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SongbirdFinanceToken kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SongbirdFinanceToken (SFIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SongbirdFinanceToken (SFIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SongbirdFinanceToken prognozes.
Supratimas apie SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFINišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SongbirdFinanceToken (SFIN)
Ieškote, kaip nusipirkti SongbirdFinanceToken? Viskas paprasta ir patogu! SongbirdFinanceToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.