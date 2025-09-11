Daugiau apie SFIN

SongbirdFinanceToken kaina(SFIN)

1 SFIN į USD – tiesioginė kaina:

$218.42
$218.42$218.42
+6.94%1D
USD
SongbirdFinanceToken (SFIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:29:08(UTC+8)

SongbirdFinanceToken (SFIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 203.03
$ 203.03$ 203.03
24 val. žemiausia
$ 229
$ 229$ 229
24 val. aukščiausia

$ 203.03
$ 203.03$ 203.03

$ 229
$ 229$ 229

$ 994.457762214083
$ 994.457762214083$ 994.457762214083

$ 99.75607582034051
$ 99.75607582034051$ 99.75607582034051

+5.85%

+6.94%

+5.44%

+5.44%

SongbirdFinanceToken (SFIN) realiojo laiko kaina yra $ 218.42. Per pastarąsias 24 valandas SFIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 203.03 iki aukščiausios $ 229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFIN kaina yra $ 994.457762214083, o žemiausia – $ 99.75607582034051.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFIN per pastarąją valandą pasikeitė +5.85%, per 24 valandas – +6.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SongbirdFinanceToken (SFIN) rinkos informacija

No.7304

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 33.59K
$ 33.59K$ 33.59K

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

0.00
0.00 0.00

11,000
11,000 11,000

10,999.999976432919
10,999.999976432919 10,999.999976432919

0.00%

SGB

Dabartinė SongbirdFinanceToken rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 33.59K. SFIN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10999.999976432919. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.40M

SongbirdFinanceToken (SFIN) kainos istorija USD

Stebėkite SongbirdFinanceToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +14.1746+6.94%
30 dienų$ -9.57-4.20%
60 dienų$ -66.03-23.22%
90 dienų$ -98.98-31.19%
SongbirdFinanceToken kainos pokytis šiandien

Šiandien SFIN užfiksuotas $ +14.1746 (+6.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SongbirdFinanceToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -9.57 (-4.20%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SongbirdFinanceToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SFIN rodiklis pasikeitė $ -66.03 (-23.22% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SongbirdFinanceToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -98.98 (-31.19%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SongbirdFinanceToken (SFIN) pokyčius?

Peržiūrėkite SongbirdFinanceToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SongbirdFinanceToken (SFIN)

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

SongbirdFinanceToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SongbirdFinanceToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SFINstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SongbirdFinanceToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SongbirdFinanceToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SongbirdFinanceToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SongbirdFinanceToken (SFIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SongbirdFinanceToken (SFIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SongbirdFinanceToken prognozes.

Peržiūrėkite SongbirdFinanceToken kainos prognozę dabar!

SongbirdFinanceToken (SFIN) Tokenomika

Supratimas apie SongbirdFinanceToken (SFIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SongbirdFinanceToken (SFIN)

Ieškote, kaip nusipirkti SongbirdFinanceToken? Viskas paprasta ir patogu! SongbirdFinanceToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SFIN į vietos valiutas

1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į VND
5,747,722.3
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į AUD
A$329.8142
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į GBP
159.4466
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į EUR
185.657
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į USD
$218.42
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į MYR
RM921.7324
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į TRY
9,016.3776
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į JPY
¥32,107.74
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į ARS
ARS$311,139.29
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į RUB
18,454.3058
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į INR
19,271.1966
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į IDR
Rp3,580,655.1648
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į KRW
303,782.9044
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į PHP
12,495.8082
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į EGP
￡E.10,514.7388
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į BRL
R$1,179.468
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į CAD
C$301.4196
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į BDT
26,603.556
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į NGN
329,440.7018
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į COP
$856,547.1352
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į ZAR
R.3,820.1658
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į UAH
9,016.3776
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į VES
Bs34,073.52
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į CLP
$209,901.62
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į PKR
Rs62,033.4642
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į KZT
117,745.8536
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į THB
฿6,941.3876
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į TWD
NT$6,633.4154
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į AED
د.إ801.6014
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į CHF
Fr172.5518
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į HKD
HK$1,699.3076
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į AMD
֏83,460.4662
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į MAD
.د.م1,972.3326
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į MXN
$4,062.612
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į SAR
ريال819.075
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į PLN
795.0488
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į RON
лв947.9428
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į SEK
kr2,042.227
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į BGN
лв364.7614
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į HUF
Ft73,417.5146
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į CZK
4,556.2412
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į KWD
د.ك66.6181
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į ILS
727.3386
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į AOA
Kz199,834.6422
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į BHD
.د.ب82.34434
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į BMD
$218.42
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į DKK
kr1,393.5196
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į HNL
L5,724.7882
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į MUR
9,951.2152
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į NAD
$3,839.8236
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į NOK
kr2,168.9106
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į NZD
$366.9456
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į PAB
B/.218.42
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į PGK
K926.1008
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į QAR
ر.ق795.0488
1 SongbirdFinanceToken(SFIN) į RSD
дин.21,874.763

SongbirdFinanceToken išteklius

Išsamesnei SongbirdFinanceToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SongbirdFinanceToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SongbirdFinanceToken

Kiek SongbirdFinanceToken(SFIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFIN kaina USD valiuta yra 218.42USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFIN į USD kaina?
Dabartinė SFIN kaina USD valiuta yra $ 218.42. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SongbirdFinanceToken rinkos kapitalizacija?
SFIN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFIN apyvartoje?
SFIN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFIN kaina?
SFIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 994.457762214083USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFIN kaina?
SFIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 99.75607582034051USD.
Kokia yra SFIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFIN yra $ 33.59KUSD.
Ar SFIN kaina šiais metais kils?
SFIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:29:08(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

