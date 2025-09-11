Suilend (SEND) realiojo laiko kaina yra $ 0.5292. Per pastarąsias 24 valandas SEND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.5283 iki aukščiausios $ 0.5459 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEND kaina yra $ 4.099970461772894, o žemiausia – $ 0.2752092555661979.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEND per pastarąją valandą pasikeitė -2.65%, per 24 valandas – -2.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Suilend (SEND) rinkos informacija
No.814
$ 25.78M
$ 175.72K
$ 52.92M
48.72M
100,000,000
100,000,000
48.72%
SUI
Dabartinė Suilend rinkos kapitalizacija yra $ 25.78M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 175.72K. SEND apyvartoje yra 48.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 52.92M
Suilend (SEND) kainos istorija USD
Stebėkite Suilend kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.011783
-2.17%
30 dienų
$ -0.0556
-9.51%
60 dienų
$ +0.0611
+13.05%
90 dienų
$ +0.0585
+12.42%
Suilend kainos pokytis šiandien
Šiandien SEND užfiksuotas $ -0.011783 (-2.17%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Suilend 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0556 (-9.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Suilend 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEND rodiklis pasikeitė $ +0.0611 (+13.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Suilend 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0585 (+12.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Suilend (SEND) pokyčius?
Suilend is a lending and borrowing platform on Sui.
Suilend galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Suilend investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SENDstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Suilend mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Suilend, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Suilend kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Suilend (SEND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Suilend (SEND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Suilend prognozes.
Supratimas apie Suilend (SEND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SENDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Suilend (SEND)
Ieškote, kaip nusipirkti Suilend? Viskas paprasta ir patogu! Suilend lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.