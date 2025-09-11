Daugiau apie SEAM

Seamless kaina(SEAM)

$0.4023
+0.77%1D
Seamless (SEAM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:02:58(UTC+8)

Seamless (SEAM) kainos informacija (USD)

$ 0.3959
24 val. žemiausia
$ 0.412
24 val. aukščiausia

$ 0.3959
$ 0.412
$ 15.610653104731774
$ 0.34511235895459
+0.55%

+0.77%

-3.14%

-3.14%

Seamless (SEAM) realiojo laiko kaina yra $ 0.4014. Per pastarąsias 24 valandas SEAM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3959 iki aukščiausios $ 0.412 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEAM kaina yra $ 15.610653104731774, o žemiausia – $ 0.34511235895459.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEAM per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – +0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Seamless (SEAM) rinkos informacija

No.3860

$ 0.00
$ 74.00K
$ 40.14M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Seamless rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 74.00K. SEAM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.14M

Seamless (SEAM) kainos istorija USD

Stebėkite Seamless kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.003074+0.77%
30 dienų$ -0.0061-1.50%
60 dienų$ +0.0288+7.72%
90 dienų$ -0.0169-4.05%
Seamless kainos pokytis šiandien

Šiandien SEAM užfiksuotas $ +0.003074 (+0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Seamless 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0061 (-1.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Seamless 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEAM rodiklis pasikeitė $ +0.0288 (+7.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Seamless 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0169 (-4.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Seamless (SEAM) pokyčius?

Peržiūrėkite Seamless kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Seamless (SEAM)

Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses.

Seamless galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Seamless investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SEAMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Seamless mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Seamless, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Seamless kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Seamless (SEAM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Seamless (SEAM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Seamless prognozes.

Peržiūrėkite Seamless kainos prognozę dabar!

Seamless (SEAM) Tokenomika

Supratimas apie Seamless (SEAM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEAMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Seamless (SEAM)

Ieškote, kaip nusipirkti Seamless? Viskas paprasta ir patogu! Seamless lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SEAM į vietos valiutas

Seamless išteklius

Išsamesnei Seamless analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Seamless

Kiek Seamless(SEAM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SEAM kaina USD valiuta yra 0.4014USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SEAM į USD kaina?
Dabartinė SEAM kaina USD valiuta yra $ 0.4014. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Seamless rinkos kapitalizacija?
SEAM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SEAM apyvartoje?
SEAM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SEAM kaina?
SEAM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.610653104731774USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SEAM kaina?
SEAM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.34511235895459USD.
Kokia yra SEAM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SEAM yra $ 74.00KUSD.
Ar SEAM kaina šiais metais kils?
SEAM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SEAM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:02:58(UTC+8)

Seamless (SEAM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

