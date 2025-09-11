SedraCoin (SDR) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000146. Per pastarąsias 24 valandas SDR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000014 iki aukščiausios $ 0.0000158 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SDR kaina yra $ 0.001503010929479085, o žemiausia – $ 0.000010109072325547.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SDR per pastarąją valandą pasikeitė -3.32%, per 24 valandas – +3.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +22.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SedraCoin (SDR) rinkos informacija
Dabartinė SedraCoin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 16.36K. SDR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 23378476413.384853. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 419.02K
SedraCoin (SDR) kainos istorija USD
Stebėkite SedraCoin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000499
+3.54%
30 dienų
$ +0.0000005
+3.54%
60 dienų
$ -0.0000006
-3.95%
90 dienų
$ -0.0000063
-30.15%
SedraCoin kainos pokytis šiandien
Šiandien SDR užfiksuotas $ +0.000000499 (+3.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SedraCoin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000005 (+3.54%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SedraCoin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SDR rodiklis pasikeitė $ -0.0000006 (-3.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SedraCoin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000063 (-30.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project.
SedraCoin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SedraCoin (SDR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SedraCoin (SDR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SedraCoin prognozes.
Supratimas apie SedraCoin (SDR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
