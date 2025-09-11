Script Network (SCPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000479. Per pastarąsias 24 valandas SCPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004722 iki aukščiausios $ 0.0004904 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCPT kaina yra $ 0.06028412649211071, o žemiausia – $ 0.000031903065015402.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Script Network (SCPT) rinkos informacija
No.2660
$ 326.11K
$ 326.11K$ 326.11K
$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K
$ 479.00K
$ 479.00K$ 479.00K
680.81M
680.81M 680.81M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
68.08%
BSC
Dabartinė Script Network rinkos kapitalizacija yra $ 326.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.85K. SCPT apyvartoje yra 680.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 479.00K
Script Network (SCPT) kainos istorija USD
Stebėkite Script Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000002359
-0.49%
30 dienų
$ +0.0000335
+7.51%
60 dienų
$ -0.0000164
-3.32%
90 dienų
$ -0.0000101
-2.07%
Script Network kainos pokytis šiandien
Šiandien SCPT užfiksuotas $ -0.000002359 (-0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Script Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000335 (+7.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Script Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCPT rodiklis pasikeitė $ -0.0000164 (-3.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Script Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000101 (-2.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Script Network (SCPT) pokyčius?
With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.
Script Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Script Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SCPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Script Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Script Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Script Network kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Script Network (SCPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Script Network (SCPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Script Network prognozes.
Supratimas apie Script Network (SCPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Script Network (SCPT)
Ieškote, kaip nusipirkti Script Network? Viskas paprasta ir patogu! Script Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.