Script Network logotipas

Script Network kaina(SCPT)

1 SCPT į USD – tiesioginė kaina:

$0.000479
$0.000479$0.000479
-0.49%1D
USD
Script Network (SCPT) kainos grafikas realiu laiku
Script Network (SCPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0004722
$ 0.0004722$ 0.0004722
24 val. žemiausia
$ 0.0004904
$ 0.0004904$ 0.0004904
24 val. aukščiausia

$ 0.0004722
$ 0.0004722$ 0.0004722

$ 0.0004904
$ 0.0004904$ 0.0004904

$ 0.06028412649211071
$ 0.06028412649211071$ 0.06028412649211071

$ 0.000031903065015402
$ 0.000031903065015402$ 0.000031903065015402

+0.10%

-0.49%

-5.40%

-5.40%

Script Network (SCPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.000479. Per pastarąsias 24 valandas SCPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0004722 iki aukščiausios $ 0.0004904 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCPT kaina yra $ 0.06028412649211071, o žemiausia – $ 0.000031903065015402.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – -0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Script Network (SCPT) rinkos informacija

$ 326.11K
$ 326.11K$ 326.11K

$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K

$ 479.00K
$ 479.00K$ 479.00K

680.81M
680.81M 680.81M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

68.08%

Dabartinė Script Network rinkos kapitalizacija yra $ 326.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.85K. SCPT apyvartoje yra 680.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 479.00K

Script Network (SCPT) kainos istorija USD

Stebėkite Script Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000002359-0.49%
30 dienų$ +0.0000335+7.51%
60 dienų$ -0.0000164-3.32%
90 dienų$ -0.0000101-2.07%
Script Network kainos pokytis šiandien

Šiandien SCPT užfiksuotas $ -0.000002359 (-0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Script Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000335 (+7.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Script Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCPT rodiklis pasikeitė $ -0.0000164 (-3.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Script Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000101 (-2.07%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Script Network (SCPT) pokyčius?

Peržiūrėkite Script Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Script Network (SCPT)

With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour.

Script Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Script Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Script Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Script Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Script Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Script Network (SCPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Script Network (SCPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Script Network prognozes.

Peržiūrėkite Script Network kainos prognozę dabar!

Script Network (SCPT) Tokenomika

Supratimas apie Script Network (SCPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Script Network (SCPT)

Ieškote, kaip nusipirkti Script Network? Viskas paprasta ir patogu! Script Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SCPT į vietos valiutas

Script Network išteklius

Išsamesnei Script Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Script Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Script Network

Kiek Script Network(SCPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCPT kaina USD valiuta yra 0.000479USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCPT į USD kaina?
Dabartinė SCPT kaina USD valiuta yra $ 0.000479. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Script Network rinkos kapitalizacija?
SCPT rinkos kapitalizacija yra $ 326.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCPT apyvartoje?
SCPT apyvartoje yra 680.81MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCPT kaina?
SCPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06028412649211071USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCPT kaina?
SCPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000031903065015402USD.
Kokia yra SCPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCPT yra $ 10.85KUSD.
Ar SCPT kaina šiais metais kils?
SCPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
