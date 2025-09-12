Script Network (SCPT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Script Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SCPT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Script Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Script Network kainos prognozė
$0.0004672
-0.99%
USD
Faktinis
Prognozė
Script Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Script Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000467 prekybos kainą 2025 m.

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Script Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000490 prekybos kainą 2026 m.

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SCPT ateities kaina yra $ 0.000515 su 10.25% augimo norma.

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SCPT ateities kaina yra $ 0.000540 su 15.76% augimo norma.

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCPT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000567, o augimo norma – 21.55%.

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCPT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000596, o augimo norma – 27.63%.

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Script Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000971 prekybos kainą.

Script Network (SCPT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Script Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001582 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000467
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000490
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000515
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000540
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000567
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000596
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000626
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000657
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000690
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000724
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000761
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000799
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000839
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000880
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000925
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000971
    107.89%
Trumpalaikės Script Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000467
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000467
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000467
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000469
    0.41%
Script Network (SCPT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SCPT kaina yra $0.000467. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Script Network (SCPT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SCPT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000467. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Script Network (SCPT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SCPT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000467. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Script Network (SCPT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SCPT kaina yra $0.000469. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Script Network kainų statistika

$ 0.0004672
-0.99%

$ 318.28K
680.81M
$ 13.12K
--

Naujausia SCPT kaina yra $ 0.0004672. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.99%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 13.12K.
Be to, SCPT turi 680.81M apyvartą ir $ 318.28K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Script Network (SCPT)

Bandote įsigyti SCPT? Dabar galite SCPT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Script Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SCPT dabar

Script Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Script Network, dabartinė Script Network kaina yra 0.000467USD. Apyvartinė Script Network (SCPT) pasiūla yra 0.00 SCPT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $318.28K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000014
    $ 0.000482
    $ 0.000465
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000005
    $ 0.00054
    $ 0.000446
  • 30 dienų
    0.02%
    $ 0.000010
    $ 0.00054
    $ 0.000400
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Script Network kaina pasikeitė $-0.000014, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Script Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.00054 ir žemiausia $0.000446. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo SCPT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Script Network įvyko 0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000010 vertę. Tai rodo, kad SCPT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Script Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SCPT kainų istoriją

Kaip veikia Script Network (SCPT) kainų prognozės modulis?

Script Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SCPT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Script Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SCPT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Script Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SCPT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SCPT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Script Network potencialą.

Kodėl SCPT kainų prognozė yra svarbi?

SCPT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SCPT dabar?
Pagal jūsų prognozes, SCPT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SCPT kainų prognozė?
Remiantis Script Network (SCPT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SCPT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SCPT 2026 m.?
1 vieneto Script Network (SCPT) kaina šiandien yra $0.000467. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SCPT kaina 2027 m.?
Script Network (SCPT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SCPT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SCPT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Script Network (SCPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SCPT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Script Network (SCPT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SCPT 2030 m.?
1 vieneto Script Network (SCPT) kaina šiandien yra $0.000467. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCPT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SCPT kainų prognozė 2040 metams?
Script Network (SCPT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SCPT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.