Scotcoin Project logotipas

Scotcoin Project kaina(SCOT)

$0.0003399
-0.20%1D
USD
Scotcoin Project (SCOT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:40:15(UTC+8)

Scotcoin Project (SCOT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.18%

-0.20%

+12.40%

+12.40%

Scotcoin Project (SCOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003399. Per pastarąsias 24 valandas SCOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003399 iki aukščiausios $ 0.0003407 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCOT kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Scotcoin Project (SCOT) rinkos informacija

ETH

Dabartinė Scotcoin Project rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 125.53K. SCOT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.98K

Scotcoin Project (SCOT) kainos istorija USD

Stebėkite Scotcoin Project kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000681-0.20%
30 dienų$ +0.0000083+2.50%
60 dienų$ +0.0000535+18.68%
90 dienų$ -0.0088201-96.29%
Scotcoin Project kainos pokytis šiandien

Šiandien SCOT užfiksuotas $ -0.000000681 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Scotcoin Project 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000083 (+2.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Scotcoin Project 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCOT rodiklis pasikeitė $ +0.0000535 (+18.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Scotcoin Project 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0088201 (-96.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scotcoin Project (SCOT) pokyčius?

Peržiūrėkite Scotcoin Project kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Scotcoin Project investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCOTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Scotcoin Project mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Scotcoin Project, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Scotcoin Project kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Scotcoin Project (SCOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scotcoin Project (SCOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scotcoin Project prognozes.

Peržiūrėkite Scotcoin Project kainos prognozę dabar!

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomika

Supratimas apie Scotcoin Project (SCOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Scotcoin Project (SCOT)

Ieškote, kaip nusipirkti Scotcoin Project? Viskas paprasta ir patogu! Scotcoin Project lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Scotcoin Project analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Scotcoin Project svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Scotcoin Project

Kiek Scotcoin Project(SCOT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCOT kaina USD valiuta yra 0.0003399USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCOT į USD kaina?
Dabartinė SCOT kaina USD valiuta yra $ 0.0003399. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Scotcoin Project rinkos kapitalizacija?
SCOT rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCOT apyvartoje?
SCOT apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCOT kaina?
SCOT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCOT kaina?
SCOT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SCOT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCOT yra $ 125.53KUSD.
Ar SCOT kaina šiais metais kils?
SCOT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCOT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Scotcoin Project (SCOT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius.

