Scotcoin Project (SCOT) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003399. Per pastarąsias 24 valandas SCOT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003399 iki aukščiausios $ 0.0003407 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCOT kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCOT per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Scotcoin Project (SCOT) rinkos informacija
$ 125.53K
$ 125.53K$ 125.53K
$ 84.98K
$ 84.98K$ 84.98K
250,000,000
250,000,000 250,000,000
ETH
Dabartinė Scotcoin Project rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 125.53K. SCOT apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.98K
Scotcoin Project (SCOT) kainos istorija USD
Stebėkite Scotcoin Project kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000000681
-0.20%
30 dienų
$ +0.0000083
+2.50%
60 dienų
$ +0.0000535
+18.68%
90 dienų
$ -0.0088201
-96.29%
Scotcoin Project kainos pokytis šiandien
Šiandien SCOT užfiksuotas $ -0.000000681 (-0.20%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Scotcoin Project 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000083 (+2.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Scotcoin Project 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCOT rodiklis pasikeitė $ +0.0000535 (+18.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Scotcoin Project 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0088201 (-96.29%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scotcoin Project (SCOT) pokyčius?
SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).
Scotcoin Project kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Scotcoin Project (SCOT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scotcoin Project (SCOT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scotcoin Project prognozes.
Supratimas apie Scotcoin Project (SCOT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCOTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Scotcoin Project (SCOT)
