Scallop (SCA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0998. Per pastarąsias 24 valandas SCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0973 iki aukščiausios $ 0.1035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCA kaina yra $ 1.4898066080245465, o žemiausia – $ 0.06093134134943106.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCA per pastarąją valandą pasikeitė -0.60%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Scallop (SCA) rinkos informacija
Dabartinė Scallop rinkos kapitalizacija yra $ 12.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.76K. SCA apyvartoje yra 123.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.95M
Scallop (SCA) kainos istorija USD
Stebėkite Scallop kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000693
-0.69%
30 dienų
$ -0.0088
-8.11%
60 dienų
$ -0.0337
-25.25%
90 dienų
$ +0.0013
+1.31%
Scallop kainos pokytis šiandien
Šiandien SCA užfiksuotas $ -0.000693 (-0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Scallop 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0088 (-8.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Scallop 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCA rodiklis pasikeitė $ -0.0337 (-25.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Scallop 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0013 (+1.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scallop (SCA) pokyčius?
Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.
Scallop kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Scallop (SCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scallop (SCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scallop prognozes.
Supratimas apie Scallop (SCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
