Scallop (SCA) kainos grafikas realiu laiku
Scallop (SCA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0973
$ 0.0973$ 0.0973
24 val. žemiausia
$ 0.1035
$ 0.1035$ 0.1035
24 val. aukščiausia

$ 0.0973
$ 0.0973$ 0.0973

$ 0.1035
$ 0.1035$ 0.1035

$ 1.4898066080245465
$ 1.4898066080245465$ 1.4898066080245465

$ 0.06093134134943106
$ 0.06093134134943106$ 0.06093134134943106

-0.60%

-0.69%

-4.04%

-4.04%

Scallop (SCA) realiojo laiko kaina yra $ 0.0998. Per pastarąsias 24 valandas SCA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0973 iki aukščiausios $ 0.1035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCA kaina yra $ 1.4898066080245465, o žemiausia – $ 0.06093134134943106.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCA per pastarąją valandą pasikeitė -0.60%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Scallop (SCA) rinkos informacija

No.1093

$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M

$ 30.76K
$ 30.76K$ 30.76K

$ 24.95M
$ 24.95M$ 24.95M

123.14M
123.14M 123.14M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

49.25%

SUI

Dabartinė Scallop rinkos kapitalizacija yra $ 12.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.76K. SCA apyvartoje yra 123.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.95M

Scallop (SCA) kainos istorija USD

Stebėkite Scallop kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000693-0.69%
30 dienų$ -0.0088-8.11%
60 dienų$ -0.0337-25.25%
90 dienų$ +0.0013+1.31%
Scallop kainos pokytis šiandien

Šiandien SCA užfiksuotas $ -0.000693 (-0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Scallop 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0088 (-8.11%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Scallop 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCA rodiklis pasikeitė $ -0.0337 (-25.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Scallop 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0013 (+1.31%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scallop (SCA) pokyčius?

Peržiūrėkite Scallop kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Scallop (SCA)

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Scallop galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Scallop investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Scallop mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Scallop, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Scallop kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Scallop (SCA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scallop (SCA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scallop prognozes.

Peržiūrėkite Scallop kainos prognozę dabar!

Scallop (SCA) Tokenomika

Supratimas apie Scallop (SCA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Scallop (SCA)

Ieškote, kaip nusipirkti Scallop? Viskas paprasta ir patogu! Scallop lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SCA į vietos valiutas

1 Scallop(SCA) į VND
2,626.237
1 Scallop(SCA) į AUD
A$0.150698
1 Scallop(SCA) į GBP
0.072854
1 Scallop(SCA) į EUR
0.08483
1 Scallop(SCA) į USD
$0.0998
1 Scallop(SCA) į MYR
RM0.421156
1 Scallop(SCA) į TRY
4.119744
1 Scallop(SCA) į JPY
¥14.6706
1 Scallop(SCA) į ARS
ARS$142.1651
1 Scallop(SCA) į RUB
8.432102
1 Scallop(SCA) į INR
8.805354
1 Scallop(SCA) į IDR
Rp1,636.065312
1 Scallop(SCA) į KRW
138.803836
1 Scallop(SCA) į PHP
5.709558
1 Scallop(SCA) į EGP
￡E.4.804372
1 Scallop(SCA) į BRL
R$0.53892
1 Scallop(SCA) į CAD
C$0.137724
1 Scallop(SCA) į BDT
12.15564
1 Scallop(SCA) į NGN
150.527342
1 Scallop(SCA) į COP
$391.371688
1 Scallop(SCA) į ZAR
R.1.744504
1 Scallop(SCA) į UAH
4.119744
1 Scallop(SCA) į VES
Bs15.5688
1 Scallop(SCA) į CLP
$95.9078
1 Scallop(SCA) į PKR
Rs28.344198
1 Scallop(SCA) į KZT
53.800184
1 Scallop(SCA) į THB
฿3.171644
1 Scallop(SCA) į TWD
NT$3.030926
1 Scallop(SCA) į AED
د.إ0.366266
1 Scallop(SCA) į CHF
Fr0.078842
1 Scallop(SCA) į HKD
HK$0.776444
1 Scallop(SCA) į AMD
֏38.134578
1 Scallop(SCA) į MAD
.د.م0.901194
1 Scallop(SCA) į MXN
$1.85628
1 Scallop(SCA) į SAR
ريال0.37425
1 Scallop(SCA) į PLN
0.363272
1 Scallop(SCA) į RON
лв0.432134
1 Scallop(SCA) į SEK
kr0.93313
1 Scallop(SCA) į BGN
лв0.166666
1 Scallop(SCA) į HUF
Ft33.534796
1 Scallop(SCA) į CZK
2.081828
1 Scallop(SCA) į KWD
د.ك0.030439
1 Scallop(SCA) į ILS
0.331336
1 Scallop(SCA) į AOA
Kz91.308018
1 Scallop(SCA) į BHD
.د.ب0.0376246
1 Scallop(SCA) į BMD
$0.0998
1 Scallop(SCA) į DKK
kr0.636724
1 Scallop(SCA) į HNL
L2.615758
1 Scallop(SCA) į MUR
4.546888
1 Scallop(SCA) į NAD
$1.754484
1 Scallop(SCA) į NOK
kr0.991014
1 Scallop(SCA) į NZD
$0.167664
1 Scallop(SCA) į PAB
B/.0.0998
1 Scallop(SCA) į PGK
K0.423152
1 Scallop(SCA) į QAR
ر.ق0.363272
1 Scallop(SCA) į RSD
дин.9.993972

Scallop išteklius

Išsamesnei Scallop analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Scallop svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Scallop

Kiek Scallop(SCA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCA kaina USD valiuta yra 0.0998USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCA į USD kaina?
Dabartinė SCA kaina USD valiuta yra $ 0.0998. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Scallop rinkos kapitalizacija?
SCA rinkos kapitalizacija yra $ 12.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCA apyvartoje?
SCA apyvartoje yra 123.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCA kaina?
SCA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.4898066080245465USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCA kaina?
SCA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.06093134134943106USD.
Kokia yra SCA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCA yra $ 30.76KUSD.
Ar SCA kaina šiais metais kils?
SCA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Scallop (SCA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

