Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

ReitingasNo.1104

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)3.00%

Cirkuliuojantis kiekis125,860,673.1679529

Maksimali pasiūla250,000,000

Bendra pasiūla250,000,000

Cirkuliacijos norma0.5034%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.4898066080245465,2024-03-09

Mažiausia kaina0.06093134134943106,2025-03-11

Vieša blokų grandinėSUI

