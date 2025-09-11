Daugiau apie SANTOS

Santos FC Fan Token logotipas

Santos FC Fan Token kaina(SANTOS)

1 SANTOS į USD – tiesioginė kaina:

Santos FC Fan Token (SANTOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:01:31(UTC+8)

Santos FC Fan Token (SANTOS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.38%

+0.49%

+3.02%

+3.02%

Santos FC Fan Token (SANTOS) realiojo laiko kaina yra $ 1.842. Per pastarąsias 24 valandas SANTOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.804 iki aukščiausios $ 1.856 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SANTOS kaina yra $ 28.60482421951988, o žemiausia – $ 1.214084958845856.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SANTOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Santos FC Fan Token (SANTOS) rinkos informacija

No.834

44.64%

BSC

Dabartinė Santos FC Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 24.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.25M. SANTOS apyvartoje yra 13.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.26M

Santos FC Fan Token (SANTOS) kainos istorija USD

Stebėkite Santos FC Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00898+0.49%
30 dienų$ -1.025-35.76%
60 dienų$ -0.258-12.29%
90 dienų$ -0.317-14.69%
Santos FC Fan Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SANTOS užfiksuotas $ +0.00898 (+0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Santos FC Fan Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.025 (-35.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Santos FC Fan Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SANTOS rodiklis pasikeitė $ -0.258 (-12.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Santos FC Fan Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.317 (-14.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Santos FC Fan Token (SANTOS) pokyčius?

Peržiūrėkite Santos FC Fan Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Santos FC Fan Token (SANTOS)

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

Santos FC Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Santos FC Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SANTOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Santos FC Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Santos FC Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Santos FC Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Santos FC Fan Token (SANTOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Santos FC Fan Token (SANTOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Santos FC Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Santos FC Fan Token kainos prognozę dabar!

Santos FC Fan Token (SANTOS) Tokenomika

Supratimas apie Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SANTOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Santos FC Fan Token (SANTOS)

Ieškote, kaip nusipirkti Santos FC Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! Santos FC Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SANTOS į vietos valiutas

Santos FC Fan Token išteklius

Išsamesnei Santos FC Fan Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Santos FC Fan Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Santos FC Fan Token

Kiek Santos FC Fan Token(SANTOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SANTOS kaina USD valiuta yra 1.842USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SANTOS į USD kaina?
Dabartinė SANTOS kaina USD valiuta yra $ 1.842. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Santos FC Fan Token rinkos kapitalizacija?
SANTOS rinkos kapitalizacija yra $ 24.67MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SANTOS apyvartoje?
SANTOS apyvartoje yra 13.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SANTOS kaina?
SANTOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.60482421951988USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SANTOS kaina?
SANTOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.214084958845856USD.
Kokia yra SANTOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SANTOS yra $ 1.25MUSD.
Ar SANTOS kaina šiais metais kils?
SANTOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SANTOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:01:31(UTC+8)

