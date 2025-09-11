Santos FC Fan Token (SANTOS) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.804
24 val. žemiausia
$ 1.856
24 val. aukščiausia
$ 1.804
$ 1.856
$ 28.60482421951988
$ 1.214084958845856
+0.38%
+0.49%
+3.02%
+3.02%
Santos FC Fan Token (SANTOS) realiojo laiko kaina yra $ 1.842. Per pastarąsias 24 valandas SANTOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.804 iki aukščiausios $ 1.856 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SANTOS kaina yra $ 28.60482421951988, o žemiausia – $ 1.214084958845856.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SANTOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Santos FC Fan Token (SANTOS) rinkos informacija
No.834
$ 24.67M
$ 1.25M
$ 55.26M
13.39M
30,000,000
30,000,000
44.64%
BSC
Dabartinė Santos FC Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 24.67M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.25M. SANTOS apyvartoje yra 13.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.26M
Santos FC Fan Token (SANTOS) kainos istorija USD
Stebėkite Santos FC Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00898
+0.49%
30 dienų
$ -1.025
-35.76%
60 dienų
$ -0.258
-12.29%
90 dienų
$ -0.317
-14.69%
Santos FC Fan Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SANTOS užfiksuotas $ +0.00898 (+0.49%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Santos FC Fan Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -1.025 (-35.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Santos FC Fan Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SANTOS rodiklis pasikeitė $ -0.258 (-12.29% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Santos FC Fan Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.317 (-14.69%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Santos FC Fan Token (SANTOS) pokyčius?
The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
Santos FC Fan Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Santos FC Fan Token (SANTOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Santos FC Fan Token (SANTOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Santos FC Fan Token prognozes.
Supratimas apie Santos FC Fan Token (SANTOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SANTOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.