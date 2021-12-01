SANTOS

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

VardasSANTOS

ReitingasNo.846

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)40.73%

Cirkuliuojantis kiekis13,394,854.291549

Maksimali pasiūla30,000,000

Bendra pasiūla30,000,000

Cirkuliacijos norma0.4464%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas28.60482421951988,2021-12-01

Mažiausia kaina1.214084958845856,2022-05-12

Vieša blokų grandinėBSC

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

