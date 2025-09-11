Daugiau apie SAC

SACOIN logotipas

SACOIN kaina(SAC)

1 SAC į USD – tiesioginė kaina:

$0.2162
+0.51%1D
USD
SACOIN (SAC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:19(UTC+8)

SACOIN (SAC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.2116
24 val. žemiausia
$ 0.2219
24 val. aukščiausia

$ 0.2116
$ 0.2219
--
--
0.00%

+0.51%

+2.61%

+2.61%

SACOIN (SAC) realiojo laiko kaina yra $ 0.2162. Per pastarąsias 24 valandas SAC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2116 iki aukščiausios $ 0.2219 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAC kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAC per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SACOIN (SAC) rinkos informacija

--
$ 10.89K
$ 1.82B
--
8,432,010,256
SOL

Dabartinė SACOIN rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 10.89K. SAC apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 8432010256. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.82B

SACOIN (SAC) kainos istorija USD

Stebėkite SACOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.001097+0.51%
30 dienų$ +0.0232+12.02%
60 dienų$ +0.0202+10.30%
90 dienų$ +0.0024+1.12%
SACOIN kainos pokytis šiandien

Šiandien SAC užfiksuotas $ +0.001097 (+0.51%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SACOIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0232 (+12.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SACOIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAC rodiklis pasikeitė $ +0.0202 (+10.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SACOIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0024 (+1.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SACOIN (SAC) pokyčius?

Peržiūrėkite SACOIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SACOIN (SAC)

SACOIN is a community token created to update education.

SACOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SACOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SACstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SACOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SACOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SACOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SACOIN (SAC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SACOIN (SAC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SACOIN prognozes.

Peržiūrėkite SACOIN kainos prognozę dabar!

SACOIN (SAC) Tokenomika

Supratimas apie SACOIN (SAC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SACišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SACOIN (SAC)

Ieškote, kaip nusipirkti SACOIN? Viskas paprasta ir patogu! SACOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAC į vietos valiutas

1 SACOIN(SAC) į VND
5,689.303
1 SACOIN(SAC) į AUD
A$0.326462
1 SACOIN(SAC) į GBP
0.157826
1 SACOIN(SAC) į EUR
0.18377
1 SACOIN(SAC) į USD
$0.2162
1 SACOIN(SAC) į MYR
RM0.912364
1 SACOIN(SAC) į TRY
8.926898
1 SACOIN(SAC) į JPY
¥31.7814
1 SACOIN(SAC) į ARS
ARS$307.9769
1 SACOIN(SAC) į RUB
18.515368
1 SACOIN(SAC) į INR
19.092622
1 SACOIN(SAC) į IDR
Rp3,544.261728
1 SACOIN(SAC) į KRW
301.11255
1 SACOIN(SAC) į PHP
12.360154
1 SACOIN(SAC) į EGP
￡E.10.412192
1 SACOIN(SAC) į BRL
R$1.16748
1 SACOIN(SAC) į CAD
C$0.298356
1 SACOIN(SAC) į BDT
26.33316
1 SACOIN(SAC) į NGN
326.092298
1 SACOIN(SAC) į COP
$847.841272
1 SACOIN(SAC) į ZAR
R.3.789986
1 SACOIN(SAC) į UAH
8.924736
1 SACOIN(SAC) į VES
Bs33.7272
1 SACOIN(SAC) į CLP
$207.7682
1 SACOIN(SAC) į PKR
Rs61.402962
1 SACOIN(SAC) į KZT
116.549096
1 SACOIN(SAC) į THB
฿6.879484
1 SACOIN(SAC) į TWD
NT$6.55086
1 SACOIN(SAC) į AED
د.إ0.793454
1 SACOIN(SAC) į CHF
Fr0.170798
1 SACOIN(SAC) į HKD
HK$1.682036
1 SACOIN(SAC) į AMD
֏82.612182
1 SACOIN(SAC) į MAD
.د.م1.952286
1 SACOIN(SAC) į MXN
$4.027806
1 SACOIN(SAC) į SAR
ريال0.81075
1 SACOIN(SAC) į PLN
0.786968
1 SACOIN(SAC) į RON
лв0.936146
1 SACOIN(SAC) į SEK
kr2.02147
1 SACOIN(SAC) į BGN
лв0.361054
1 SACOIN(SAC) į HUF
Ft72.721032
1 SACOIN(SAC) į CZK
4.514256
1 SACOIN(SAC) į KWD
د.ك0.065941
1 SACOIN(SAC) į ILS
0.719946
1 SACOIN(SAC) į AOA
Kz197.081434
1 SACOIN(SAC) į BHD
.د.ب0.0815074
1 SACOIN(SAC) į BMD
$0.2162
1 SACOIN(SAC) į DKK
kr1.379356
1 SACOIN(SAC) į HNL
L5.666602
1 SACOIN(SAC) į MUR
9.850072
1 SACOIN(SAC) į NAD
$3.800796
1 SACOIN(SAC) į NOK
kr2.146866
1 SACOIN(SAC) į NZD
$0.363216
1 SACOIN(SAC) į PAB
B/.0.2162
1 SACOIN(SAC) į PGK
K0.916688
1 SACOIN(SAC) į QAR
ر.ق0.786968
1 SACOIN(SAC) į RSD
дин.21.661078

SACOIN išteklius

Išsamesnei SACOIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SACOIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SACOIN

Kiek SACOIN(SAC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAC kaina USD valiuta yra 0.2162USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAC į USD kaina?
Dabartinė SAC kaina USD valiuta yra $ 0.2162. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SACOIN rinkos kapitalizacija?
SAC rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAC apyvartoje?
SAC apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAC kaina?
SAC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAC kaina?
SAC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SAC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAC yra $ 10.89KUSD.
Ar SAC kaina šiais metais kils?
SAC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:53:19(UTC+8)

SACOIN (SAC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SAC-į-USD skaičiuoklė

Suma

SAC
SAC
USD
USD

1 SAC = 0.2162 USD

Prekiauti SAC

SACUSDT
$0.2162
$0.2162$0.2162
+0.51%

